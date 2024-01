Ancona: Suicidio di Matteo Concetti, soffriva di turbe psichiche ma il medico aveva dato l’ok all’isolamento

2' di lettura

10/01/2024 - Suicidio in carcere di Matteo Concetti, soffriva di turbe psichiche ma il medico aveva dato l’ok per l'isolamento.

Stando al racconto della madre, Roberta Faraglia, il figlio soffriva di bipolarismo e aveva una patologia conclamata per la quale non doveva stare in isolamento. La donna nei giorni scorsi, poche ore prima della morte del ragazzo, aveva rivolto un disperato appello a Ilaria Cucchi. Senza il parere del medico non può essere attuato l’isolamento in carcere. Il 25enne fermano avrebbe avuto parere positivo dal medico della casa circondariale che avrebbe analizzato tutta la sua documentazione prima di dare l’ok.

Il detenuto è stato trovato impiccato venerdì pomeriggio nel bagno della sua cella nel carcere di Montacuto. Era finito in isolamento da un giorno dopo l’aggressione a una guardia carceraria. Un provvedimento cautelare disciplinare. La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per istigazione al suicidio, dopo l’esposto presentato dalla madre ai carabinieri di Rieti, la città dove la donna risiede e dove ha vissuto sempre anche il figlio, nativo di Fermo. Nelle Marche era tornato ultimamente per lavorare. Da tre anni aveva anche un'amministratrice di sostegno che aveva nominato il tribunale di Rieti, a seguito di una consulenza medico-legale che aveva diagnosticato al giovane di soffrire di bipolarismo. Proprio questo parere medico era stato depositato dal suo avvocato, Cinzia Casciani, che lo seguiva per le pene cumulative che doveva scontare, al tribunale di Sorveglianza di Ancona che doveva decidere sulla revoca della detenzione domiciliare, spiegando che il suo assistito era incompatibile con il carcere.

Il tribunale ha respinto la richiesta del legale.

Matteo aveva ottenuto la possibilità di scontare una pena alternativa, lavorando in una pizzeria e vivendo in un appartamento in affitto nel Fermano con la sua ragazza. Poi un errore, forse un imprevisto, e il 25enne manca di un’ora l’orario del rientro a casa. Per questo il giudice lo ha rimandato in carcere. Il detenuto è arrivato ad Ancona a novembre, dopo essere stato trasferito dal carcere di Fermo, dove si trovava da settembre per scontare un cumulo di pene diventate definitive per reati contro il patrimonio. Un trasferimento effettuato per un problema di sovraffollamento. Ad agosto avrebbe finito di scontare le pene.

La famiglia ha nominato l'avvocato Giacomo Curzi per essere tutelata. Alla madre il figlio, con cui era stata a colloquio poche ore prima, aveva detto di non reggere l'isolamento e che se lo rimandavano lí si sarebbe ucciso. Venerdì si terrà l’autopsia.