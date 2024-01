Nuova fiction di Mediaset con Marco Bocci che sarà girata a Senigallia: la produzione cerca comparse

1' di lettura

09/01/2024 - Stanno per iniziare le riprese a Senigallia della nuova fiction di Mediaset che avrà come protagonista Marco Bocci e la produzione è a caccia di comparse.

Le riprese si svolgeranno da febbraio a marzo e interesseranno varie zone della città e monumenti pubblici, tra cui Palazzetto Baviera e la Rotonda a Mare, e anche case ed edifici privati. La serie tv si chiamerà “Alex Zeno, poliziotto a modo suo”, per la regia di Beniamino Catena e probabilmente sarà trasmessa in autunno su canale 5. Intanto la produzione, la “11Marzo Film srl”, ha aperto un casting per cercare comparse e figure speciali.



Si cercano in particolare persone residenti nelle Marche, uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni, e anche modelle e atleti. Il casting si svolgerà lunedì 15 gennaio dalle 10 alle 19 alla Rotonda. Per partecipare al casting occorre presentarsi muniti di un documento di identità, codice fiscale e Iban. Le persone selezionate saranno poi contattate dalla produzione.