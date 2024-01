Le Marche a Sanremo, special guest al Villaggio del Festival tra novità e momenti esclusivi

2' di lettura

09/01/2024 - Martedì 9 gennaio ad Ancona, nella sede di Camera Marche , si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Villaggio del Festival di Sanremo, condotta dal giornalista di RTL 102.5 Max Viggiani alla presenza di Chiara Biondi, Assessore alla Cultura della Regione Marche, Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche, e Giuseppe Grande, direttore del Villaggio del Festival.

Come sottolineato dall’Assessore Biondi, le Marche si affacciano a una ribalta nazionale e internazionale in un inizio d’anno che vedrà la regione e i suoi territori prima alla BIT di Milano e senza soluzione di continuità a San Remo con una visibilità e promozione senza precedenti.

Il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli che non ha potuto prendere parte alla presentazione commenta in una nota “All’interno della più importante kermesse italiana le Marche avranno una importante vetrina per promuovere il territorio, i principali eventi, le straordinarie bellezze ed eccellenze che la nostra regione sa offrire. Insieme alla Camera di Commercio e all’Anci Marche la sinergia tra i principali attori del territorio riesce ad esprimere un’occasione unica per raccontare le Marche ad un pubblico nuovo che potrà scoprirle e visitarle”

Il Presidente Sabatini principale attore dell’inedita azione promozionale ha dichiarato “Ancora una volta la Camera di Commercio delle Marche è a fianco della Regione e dei principali attori istituzionali ed economici per promuovere l’immagine e l’attrattività della regione in uno dei principali scenari mediatici nazionali ed internazionali. Un grande impegno organizzativo che svolgiamo in collaborazione con la Camera di Commercio della Regione Liguria, in un’ottica di sostegno che valorizza sempre più la nostra dimensione aggregata”

Sono intervenuti da remoto, il senatore Guido Castelli commissario straordinario di Governo alla ricostruzione sisma 2016, l'assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi e il critico musicale Michele Monina.