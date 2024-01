Fano: Luca Serfilippi candidato a sindaco della Lega: sciolta la riserva, si cerca convergenza con tutto il centrodestra (civiche comprese)

1' di lettura

09/01/2024 - l direttivo fanese di Lega per Salvini Premier si è riunito per discutere delle prossime elezioni comunali del 9 giugno 2024. La Lega Fano, esattamente tra cinque mesi, proporrà una classe dirigente all'altezza della sfida storica e dell'aspettativa dei fanesi, che chiedono già da tempo un grande cambiamento al guida della città.

Il nostro candidato è Luca Serfilippi, perché rappresenta un esempio di un trentenne impegnato in politica con passione e competenza, dapprima in comune e poi in regione, abbiamo altresì donne e uomini da candidare per una rappresentanza della civica assise.

Parteciperemo al tavolo del centro destra forti della nostra volontà di andare insieme alle prossime elezioni con un candidato unitario, che auspichiamo sarà Luca Serfilippi il quale ha ribadito la sua disponibilità.

Per noi, sarà la coalizione a trovare la sintesi, con il senso di responsabilità con cui governiamo, oltre alla regione Marche, anche la nazione. Lega Fano con il centro destra unito aprirà anche alle civiche per vincere e governare la città di Fano, per il bene di una comunità che merita un'amministrazione migliore. Fano ha una grande potenza sociale ed economica che il centro sinistra da 10 anni ha mortificato, e che il centro destra unito, anche grazie al nostro contributo, saprà rilanciare.