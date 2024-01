Ancona: Falconara: piano freddo, riapre il centro accoglienza per i senza dimora

1' di lettura

09/01/2024 - Anche quest’anno Tenda Di Abramo, Unità Di Strada Falconara - RiBό, i gruppi scout Ancona 6, Falconara 1, 2 e 3, Azione Cattolica, Masci Falconara, Parrocchia San Giuseppe, Parrocchia B.V.M. del Rosario e autonomi cittadini, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Falconara Marittima si stanno attrezzando per riattivare il piano freddo.

Un esempio di cittadinanzaattiva, che vede le persone alternarsi in turni per la gestione dei locali di Via Friuli, messi a disposizione dalla Parrocchia San Giuseppe. Locali adibiti all’accoglienza solo per le settimane più fredde dall’anno, con associazioni e persone di vario tipo che trovano la sintesi per un servizio concreto, molto importante e richiesto: i posti alla fine non sono mai sufficienti.

L’apertura sarà fra gennaio e febbraio. Un impegno che si somma al nostro associativo quotidiano, ma per il quale vale la pena mettersi in gioco. Quest’anno poi potremo fare un nuovo salto di qualità grazie all’ attivazione del servizio docce e lavanderia, funzionante ormai da qualche mese con la progettualità condivisa di Ambito Sociale 12, Ribo Unità di Strada e Tenda di Abramo.