Fano: “Il mare è generoso, ma dobbiamo imparare a conoscerlo”: da Unimar un anno di incontri (e di aperitivi) per diventare amici del grande ‘mondo blu’

08/01/2024 - Far uscire dai laboratori le storie dei ricercatori, ma soprattutto incentivare la sensibilità collettiva verso l’ambiente marino, messo così a dura prova – neanche a dirlo – dalle attività svolte dall’uomo. Mira soprattutto a questo il calendario di iniziative di Unimar, che per tutto l’anno proporrà eventi divulgativi in nome della scienza, quando possibile senza rinunciare alla leggerezza.

Il punto di partenza è che pure i polpi sanno imparare dai propri errori. Perché, dunque, proprio noi che ci atteggiamo impropriamente a padroni del mondo dovremmo essere da meno? Parte da questa provocazione la proposta lanciata da Carlo Cerrano, docente di zoologia all’Università Politecnica delle Marche e presidente di Fano Università del Mare (Fano Unimar, appunto). È stato lui, insieme a Maura Garofoli di Marina dei Cesari – che ospiterà parte degli appuntamenti – a presentare il programma dell’associazione di volontariato fondata a Fano nel 2021 da ricercatori e rappresentanti di alcune associazioni ambientaliste, culturali e sportive del territorio fanese e pesarese.

“Solo una piccola parte dell’umanità – ha spiegato Cerrano - ha capito che la nostra vita e il nostro benessere sono legati a una natura integra. Come possiamo fare affinché questo semplice concetto sia acquisito dalla maggioranza delle persone, e che la politica prenda le decisioni urgenti e necessarie a garantire un futuro dignitoso alle prossime generazioni? Scienza e conoscenza sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per capire come agire”.

Fano Unimar vuole ampliare il livello di informazione e cultura del mare attraverso azioni di divulgazione, progetti di ricerca partecipata (la cosiddetta ‘citizen science’), in certe occasioni facendo diventare protagonisti i giovanissimi, scienziati per un giorno grazie alle iniziative con le scuole. Gli studenti verranno condotti in spiaggia per entrare in contatto con il mare e sviluppare un atteggiamento scientifico nei suoi confronti. Si intende inoltre rafforzare il legame tra le associazioni, per fare quadrato a tutela dell’ambiente marino. Una tutela che dalla conoscenza possa evolvere in una sensibilità vera.

Il risultato è un programma nato anche grazie al sostegno dell’amministrazione comunale – in particolare dell’assessora alla cultura e ambiente Cora Fattori -, che si dirama in appuntamenti pubblici, tra cui aperitivi scientifici grazie ai ricercatori più giovani e smart del Fano Marine Center (dalla stessa Fattori giudicato come “il maggiore successo della giunta Seri”) che racconteranno il mare di fronte a un caffè o a uno spritz. Tutto questo grazie a una squadra di associazioni che comprende Argonauta, Casa Archilei, Circolo Bianchini, Fondazione Carifano, Legambiente, La Lupus in fabula, Marina dei Cesari, Il Ridosso, Pro Natura, Università dei Saperi e appunto il Fano Marine Center, di cui fanno parte molti dei relatori.

Lo spirito è molto chiaro. “Anche l’ecoansia è un problema – ha detto Maura Garofoli di Marina dei Cesari -, per questo vogliamo stimolare l'attivismo, senza puntare sempre il dito verso quello che non va”. Esempio di questo approccio è l’incontro sui granchi blu, un problema che qualcuno sta già trasformando in una risorsa. “Il mare è come un donatore – ha evidenziato Cerrano -, ma se gli chiediamo troppo si crea un problema, anche di qualità. Impariamo a tutelare la sua generosità. La relazione uomo-mare deve diventare sempre più sostenibile”. Una relazione che è cambiata nel tempo, come ribadito dall’assessora Fattori, con conseguenze economiche e sociali. “Il programma degli eventi di Unimar verrà presentato anche nell'ambito di Pesaro Capitale della Cultura – ha aggiunto -, mentre entro fine mandato vorremmo sistemare il discorso dei fanghi al porto. In questo senso abbiamo avviato una buona collaborazione con i tecnici della Regione, anche loro sottorganico”.

IL PROGRAMMA

Il programma Fano Unimar 2024 inizia l’11 gennaio con un aperitivo scientifico alle 18,30 presso il bar Bon Bon di Fano e l’analisi di una problematica che sta già trovando una soluzione: l’invasione delle specie aliene. A parlarci di una minaccia che può diventare un’opportunità, la società di Rimini MARISCADORAS, una start up tutta femminile, ideatrice del progetto “Blueat- la pescheria sostenibile” che promuove l’utilizzo alimentare e gastronomico delle specie aliene marine invasive, a partire dal granchio blu.

Seguirà l’8 febbraio alle 18,30, in collaborazione e presso la sede della Fondazione Carifano, un viaggio nella biodiversità del Nord Adriatico attraverso le parole di Gianfranco Rossi, biologo marino e rappresentante di Reef Check Italia e le stupende immagini di Marco Boncompagni, fotografo e subacqueo, che ci condurranno in immersione a scoprire organismi a noi vicini ma quasi inimmaginabili. Una biodiversità nascosta da scoprire e tutelare.

Il 7 marzo un altro aperitivo scientifico vedrà come protagonisti Domenico D’Alelio ed Emanuela Dattolo ricercatori della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, che ci racconteranno il loro lungo viaggio in bici lungo le coste italiane, mostrandoci le meraviglie naturali che hanno incontrato ma anche le emergenze ambientali documentate.

L’8 marzo in collaborazione con il Circolo Bianchini, un altro tuffo nel “Mediterraneo incontaminato” con il prof. Carlo Cerrano UNVPM, insieme al filmmaker Davide de Benedictis.

Dall’8 al 10 marzo, in concomitanza con il Festival Circonomia che si svolgerà a Fano durante la settimana “Pesaro capitale della cultura”, sono allo studio anche alcune “colazioni scientifiche” con altri protagonisti della ricerca.

L’11 aprile in collaborazione con la Fondazione Carifano e presso la sua sede, sarà con noi il prof. Roberto Danovaro, biologo ed ecologo marino di fama internazionale dell’Università Politecnica delle Marche e già noto al grande pubblico per la sua attività divulgativa. Ci parlerà e ci mostrerà l’ambiente marino profondo, “ultima frontiera della conservazione degli oceani”.

Il 9 maggio l’aperitivo scientifico vedrà la testimonianza di Angela Garzia, ricercatrice del Fano Marine Center che, appena tornata dall’Antartide, ci racconterà le dinamiche in atto nel continente bianco, dinamiche che potrebbero influenzare nei prossimi anni anche lidi lontani come i nostri.

Il 13 giugno in collaborazione con l’Università dei Saperi e presso il Fano Marine Center, il prof. Carlo Cerrano ci mostrerà i “deserti sommersi” e perché bisogna proteggere le distese di sabbia, veri tesori di biodiversità marina.

L’11 luglio in collaborazione con l’Associazione Argonauta e presso Casa Archilei, Filippo Bargnesi ricercatore UNIVPM oggi docente a Pesaro, Francesco Ferretti marchigiano che lavora presso la Virginia Tech University e la dottoranda Chiara Gambardella UNIVPM, ci faranno conoscere lo squalo bianco, un animale al vertice della catena alimentare marina, presenza indispensabile per la vita stessa dei mari ma fortemente minacciato dal suo unico nemico: l’uomo.

Nell’ultima settimana del mese di luglio si svolgerà la 3° edizione del festival “Ocean Action” con un programma ancora da completare ma che prevede la partecipazione delle principali associazioni ambientaliste che si occupano della salvaguardia degli oceani tra cui Maria Sole Bianco, fondatrice e presidente di Woldrise .

Il 27 settembre, aperitivo scientifico con Federico Betti, ricercatore e divulgatore dell’Università di Genova e fotografo subacqueo, che mostrerà gli straordinari pesci incontrati in Australia e le loro incredibili capacità di adattamento

Il 10 ottobre un altro aperitivo scientifico vedrà come protagonista la Fondazione Cetacea di Rimini e la sua pluriennale attività di cura e studio delle tartarughe marine, altre grandi vittime dell’attività antropica

Il 14 novembre in collaborazione con il Circolo Bianchini presso il Fano Marine Center, imperdibile appuntamento con Lisa Locatello, ricercatrice FMC e Stazione Zoologica Anton Dhorn di Napoli, che ci parlerà del corteggiamento nei pesci e di “storie di infedeltà marine”.

Concluderà l’anno in dicembre, in data ancora da precisare, l’aperitivo scientifico con il Prof. Vincenzo Caputo Barucchi (Univpm) per approfondire la nostra conoscenza di delfini e balene nel Mediterraneo.