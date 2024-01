Ostia: è morto l'ostrense Bruno Peverini, il partigiano che fondò i Gap. Aveva 96 anni

2' di lettura

06/01/2024 - E' morto a Roma Bruno Peverini, nato a Ostra, uno degli ultimi partigiani. È stato tra i fondatori nell'ottobre del 1943 dei Gap, i Gruppi di azione patriottica, il suo nome di battaglia era "Marasca". Aveva 96 anni.

Dalla dine della guerra si era trasferito a Ostia, dove è sempre vissuto insieme alla moglie Luisa e ai figli Luca, Alessandro e Luana. La Cgil di Roma e del Lazio lo ha ricordato in una nota esprimendo profonda “tristezza per la sua scomparsa”. “Bruno ha dedicato la sua vita a lottare per un Paese più giusto e solidale e a difendere i valori della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza. A partire dal dopoguerra ha abbracciato anche la causa del lavoro e dei diritti dei lavoratori militando nella Cgil e in particolare, negli anni Settanta, nella Filt Cgil, di cui fu membro della segreteria regionale e del consiglio generale nazionale” - si legge nella nota della Cgil.



Nonostante l'età Bruno Peverini aveva pubblicato a dicembre un libro sulla sua vita e sulla storia di Ostia e dell'Italia e in precedenza aveva collaborato al libro “Acilia partigiana” sulla resistenza ai nazifascisti nel litorale romano. Peverini, nato nel 1927 a Ostra, durante la guerra è stato staffetta partigiana sulle montagne nel Nord Italia. Ha lavorato come autoferrotranviere a Roma alla Stefer, poi Atac. Si è impegnato in politica nel Pci e nella Cgil negli anni '50 e '60. Negli anni di piombo fu strenuo difensore dei valori della Costituzione e delle regole democratiche e della convivenza civile durante il contrasto tra il sindacato e le Br e nella lotta al terrorismo di stampo fascista. Fu europeista con Enrico Berlinguer e, dopo la fine del Pci, si impegnò per tenere unita la sinistra.