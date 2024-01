Latini: "Concessioni balneari a doppio indirizzo"

1' di lettura

06/01/2024 - Parte dalle Marche la prima proposta di legge invita alle Camere relativa alla concessioni balneari ed ha come primo firmatario il Presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini.

Si tratta di una proposta che segue un doppio indirizzo: “Una proroga fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali in essere, accompagnata dalla messa all'asta delle sole spiagge non ancora assegnate in base alla direttiva Bolkestein”. In particolare il secondo dei due articoli prevede che «le nuove concessioni siano affidate o rinnovate mediante procura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza e la loro durata deve comunque garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali, nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti”.