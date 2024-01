Giorgi (Bottega Teatro Marche): "Carenza di produzione e scarsa propensione alla valorizzazione degli artisti marchigiani"

3' di lettura

Evidente il calo di occupati del 10,5 % nelle Marche, rispetto ad una crescita nel Centro Italia pari al 10, 4% e una media nazionale di crescita del 4,8%; rispetto al 2019, anno pre-pandemia. Analizzati per gruppi professionali, i numeri presentano retribuzioni più alte e giornate lavorative maggiori tra amministratori ed impiegati; in fondo troviamo gli artisti; tra cui evidenzio gli attori con un guadagno medio lordo annuo di 6.299 euro e 23 giornate medie retribuite. Se c’è un calo di occupati, di conseguenza si evince una mancanza di lavoro. Ed è la produzione che genera lavoro. È questo il nodo, la carenza di produzione nel sistema teatrale marchigiano e una scarsa propensione alla valorizzazione delle professionalità, in primis artistiche. Nelle Marche insiste un TRIC Teatro di Rilevante Interesse Culturale, finanziato dal FNSV, già FUS, in base all’articolo 11 del DM 27.07.2019 che richiede, tra i vari parametri, lo svolgimento di 6mila giornate lavorative annue. In queste giornate, omnicomprensive delle categorie tecniche, amministrative ed artistiche, definite da specifiche condizioni, si potrebbero ricavare ulteriori spazi per gli artisti locali, nelle produzioni di qualità dell’Ente o in progetti specifici. Anche la Regione che, dopo anni di politiche di conservazione dello status quo, sta portando una ventata di ossigeno al sistema potrebbe intervenire in questo contesto, in quanto, secondo il sopracitato DM, deve esprimere un parere in merito alla funzione che l’attività del TRIC svolge nel panorama teatrale regionale.

C’è poi la produzione privata, la Compagnia della Rancia, che da oltre 30 anni svolge un grande lavoro valorizzando da sempre artisti e maestranze, considerato che, producendo musical, le professionalità richieste sono specifiche, non facilmente reperibili nel panorama regionale. Ci sono altre produzioni, alcune ottime di Teatro Ragazzi, altre piccole imprese di produzione, tra cui annovero la nostra Bottega Teatro Marche, che sopravvivono con alterne fortune non sempre dipendenti dalla capacità artistica. Credo che ci sia stato un evento spartiacque in merito alla progressiva perdita di lavoro degli attori marchigiani, mi riferisco al 2006, quando, con il cambio di direzione, venne soppressa la Compagnia dei Giovani del Teatro Stabile delle Marche, formata da attori professionisti marchigiani, che per anni hanno lavorato in tutta Italia, a cui è stata anche riservata una formazione continua. Un cambio di prospettiva che ha di fatto condotto molti attori a creare proprie compagnie, per lavorare ed esprimersi, con poche risorse a disposizione ed una conseguente e crescente difficoltà a produrre. Un sostegno arriva da AMAT che sostiene la programmazione delle produzioni di qualità.

Un passaggio sulla richiesta di ulteriori tutele per i lavoratori dello spettacolo dal vivo. È chiaro che una situazione del genere, così compromessa, necessita interventi di sostegno, partendo dal riconoscimento reale del lavoro artistico, che non si esaurisce negli atti di prova e di scena, ma nasce da più lontano, dal momento creativo, che è studio, ricerca; in una parola, lavoro. Occorre impegno, molti gli ambiti in cui intervenire, la Regione sta contribuendo con un incremento delle risorse, occorre però una precisa strategia per superare le attuali difficoltà, che sono reali. Come quei numeri, che non mentono.