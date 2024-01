Bocce: le formazioni marchigiane dominano la gara di Cerbara (Perugia)

1' di lettura

07/01/2024 - Bell'inizio d'anno per le bocce marchigiane con un doppio successo ottenuto fuori regione nel Trofeo Meccanica Piccini Paolo a Cerbara di Città di Castello (PG).

Ad aggiudicarsi le due gare in programma, quella per coppie di categoria A e quella per coppie di categorie BCD, sono state in entrambi i casi formazioni della provincia di Macerata.

Nella gara di categoria A andata in scena sabato 6 gennaio vittoria per Fernando Rosati-Francesco-Tosoni (Fontespina) che hanno compiuto due rimonte quasi impossibili sia in semifinale contro i padroni di casa Maurizio e Daniele Pieggi, sia in finale su Gori-Martelli del Sant'Angelo Montegrillo (Perugia). Questi ultimi, in semifinale, avevano avuto la meglio su un'altra coppia marchigiana, quella formata da Marco Antonini e Alessandro Stia (Fontenera Cerredo d'Esi) che si sono dunque piazzati al quarto posto.

Vittoria e quarto posto per le Marche anche nella gara per le categorie BCD disputatasi domenica 7 gennaio. Successo di Franco Picchio-Francesco Cannella (XXIV Maggio Macerata) che hanno battuto in finale i padroni di casa Pescari-Lucarini. Sconfitti da questi ultimi in semifinale Mirko Quido e Fabio Cammertoni (Fontenera Cerreto d'Esi) che si sono dunque onorevolemente piazzati al quarto posto come i loro compagni di scocietà Antonini-Stia nella gara di categoria A.