ATIM-Aeroitalia, Mangialardi: "Acquaroli in evidente difficoltà, sulla difensiva e non risponde alle tante domande inevase"

06/01/2024 - Alcune cose non tornano nel videomessaggio diffuso venerdì da Acquaroli.

Innanzitutto, il Presidente afferma che una cosa sono i voli di continuità e altra cosa è il contratto stipulato tra ATIM e Aeroitalia. In realtà, stando alla lettura dell'art. 3 e del "Piano di marketing" allegato, si tratta di due fatti strettamente connessi, visto che il contratto con Aeroitalia è incentrato sulla promozione del brand “Let’s Marche” e la modalità individuata è apporre l’etichetta “Let’s Marche” proprio su un aeromobile di Aeroitalia che opera la continuità territoriale. Il contratto e i voli di continuità territoriale sono dunque intimamente legati.

Inoltre, sulla convocazione del tavolo tra ENAC, Regione Marche (rappresentante l’arch. Goffi), Ministero e Aeroitalia convocato al MIT lo scorso 29 Dicembre Acquaroli dice di averlo richiesto personalmente, ma lo stesso afferma l’ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri, circostanziando questa affermazione specificando di aver sollecitato in questo senso il capo di gabinetto del MIT Alfredo Storto. Chi ha ragione? Chiediamo che Acquaroli venga in aula a riferire, mostrando la documentazione.

Nel videomessaggio, poi, si evita volutamente di affrontare questioni di fondamentale importanza.

In primo luogo, la questione della "clausola di riservatezza" inserita all’art. 8 del contratto. Non si capisce cosa ci fosse da nascondere ai cittadini marchigiani, ma soprattutto ci si è dimenticato che gli accordi di riservatezza non possono essere firmati dalla pubblica amministrazione: essi sono illegittimi in quanto contraddicono la normativa nazionale del Codice della trasparenza.

Acquaroli evita anche affrontare la palese contraddizione tra quanto affermato in aula dall’assessore Brandoni a nome della Giunta ("il contratto non prevede la corresponsione di somme di denaro") e quanto esplicitamente dichiarato nell'art. 4 del contratto dove si prevede il versamento di 750 Mila euro a Aeroitalia.

Infine, Acquaroli avrebbe dovuto dire ai consiglieri per quale motivo la Regione si è rifiutata per ben due mesi e fino all’ultimo di fornire il testo dell' accordo, non ottemperando al diritto di accesso agli atti da parte dei rappresentanti istituzionali e di accesso civico generalizzato.

Il Presidente Acquaroli ha il dovere di chiarire la vicenda nelle sedi opportune, ovvero venendo in Consiglio Regionale e rispondendo alle questioni poste dalle opposizioni in un confronto vero, non limitandosi a un monologo peraltro deludente.