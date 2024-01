Mangialardi su Acquaroli: “Il 2024 per l’Aeroporto Sanzio sarà l’anno dei record”. Sì, ma dei record negativi!

2' di lettura

04/01/2024 - Nella conferenza stampa del 29 dicembre il Presidente Acquaroli aveva annunciato trionfante: “Il 2024 per l’Aeroporto Sanzio sarà l’anno dei record”. Pronti, via! Il giorno successivo la compagnia Aeroitalia ha annunciato che sarà sospeso il collegamento da Ancona per Barcellona a partire dal 19 gennaio.

Non solo, anche i voli di continuità territoriali per Napoli, Linate e Fiumicino saranno interrotti a partire da Ottobre. Parole, insomma, che hanno prodotto subito effetti positivi: ben 4 tratte cancellate!

Dopo ben 2 mesi, messo alle strette dalle richieste pressanti delle opposizioni, il direttore di ATIM Buschini finalmente cede ed è costretto oggi a promettere che produrrà ai consiglieri regionali il contratto stipulato con Aeroitalia. Non lo avremmo mai visto quel contratto se non lo avessimo preteso con determinazione e fermezza!

Come ovvio, se risulterà che in quel contratto è prevista la corresponsione di somme di denaro, si paleserà una vergognosa bugia rifilata ai cittadini marchigiani dalla Giunta Acquaroli e da ATIM a cui non potranno che seguire le immediate dimissioni di Buschini, Brandoni e Acquaroli.

Inoltre, è ormai accertata l’esistenza all’articolo 8 di quell’accordo una clausola di riservatezza: uno strumento che può essere utilizzato da un’impresa privata senza nessuno scandalo, ma di certo non da una amministrazione pubblica che è tenuta al rispetto degli obblighi sanciti dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 13 Marzo 2013 “Codice della Trasparenza” nel quale viene prevista la “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.





E per fortuna che mentre con una mano Regione Marche celebrava il 10 Dicembre scorso la “Giornata della Trasparenza”, con l’altra mano, solo poche settimane prima, aveva sottoscritto un NDA, “Non-Disclosure Agreement” o “accordo di riservatezza": alla faccia della coerenza!





Insomma, ingenuamente avevamo criticato il Presidente Acquaroli, credendo che si riferisse a record positivi: sembrava veramente assurdo, visti gli innumerevoli problemi, disagi, difficoltà che affliggono l’Aeroporto Sanzio da 3 anni a questa parte.





Dobbiamo invece ricrederci: parlava evidentemente di record negativi, e in effetti da questo punto di vista il 2024 sarà veramente “l’anno dei record”!