Fano: Il 5 gennaio l’11esimo Volley della Befana: in campo per SIMITU Marche

03/01/2024 - Torna con l’11esima edizione il quadrangolare di beneficenza Volley della Befana, organizzato dall’associazione Noi Insieme (tramite l’ideatore e organizzatore Piero Valori) con Avis Fano, Vespa Club, Pro loco Fanum Fortunae, il patrocinio del Comune di Fano e Città dei bambini.

Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno, venerdì 5 gennaio 2024 al palazzetto dello sport Allende alle ore 20.30 si terrà una sfida sportiva con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione SIMITU Marche, attiva nella tutela dei diritti dei pazienti affetti da lesioni cutanee di difficile guarigione, come lesioni da decubito, ferite conseguenti a traumi associate a patologie rare o neoplasie. SIMITU promuove iniziative d’informazione sulla problematica delle ferite difficili, organizza incontri formativi aperti al pubblico sulla prevenzione e la gestione delle lesioni cutanee, persegue un’azione di sensibilizzazione sociale e politica sulla necessità di garantire ai pazienti il più efficace percorso diagnostico-terapeutico e mira alla facilitazione all’accesso ai servizi sanitari e assistenziali. Inoltre, l’associazione promuove la collaborazione con le istituzioni a livello locale e nazionale ed elabora documenti informativi destinati all’alfabetizzazione dei pazienti sull’importanza di alimentazione e movimento come base per uno stile di vita sano volto al benessere.



Durante l’evento, che avrà inizio alle ore 20.30, si fronteggeranno come da tradizione, in match da 15 punti, 4 squadre:

-i parroci e i vice parroci delle chiese di Fano e provincia, capitanati, per la prima volta nella storia della competizione, da sua eccellenza il vescovo della diocesi di Fano Andrea Andreozzi;

-i politici di Fano che supereranno per una sera le divisioni ideologiche in nome di uno scopo comune;

-il team dei giornalisti/media partner scenderà in campo insieme all’Avis Fano (da qui il binomio PRESS-Avis);

- e, novità del 2024, la squadra dei ‘dottori’, ovvero medici/operatori sanitari dell’ospedale di Fano.



Ospite d’eccezione della serata il cantante Moreno, campione italiano di free-style, vincitore della trasmissione televisiva Amici, titolare della Nazionale di calcio cantanti.

Inoltre, saranno graditi ospiti il calciatore e paratleta Lollo Marcantognini, i campioni di motociclismo Marco Gaggi e Noel Spangenberg, il campione mondiale di volley Andrea Tofoli. Tutti uniti per donare un sorriso e per trascorrere una divertente serata che sarà occasione per consegnare ai bambini presenti al palazzetto calze della Befana ricche di dolciumi, offerte anche quest’anno dal Conad San Lazzaro.

All’evento collaborano il CSI Fano, il Vespa club con i suoi vespisti che indosseranno i costumi da Befana, le ragazze della Splendida d’Italia e Pink eventi, Baby Party Topolino, Olympia Cuccurano e Vaganova danza, che faranno compagnia ai bambini e allieteranno il pubblico presente con l’animazione e degli spettacoli, mentre l’associazione Fano Cuore offrirà la sua assistenza, insieme alla Croce Rossa di Marotta. Al palazzetto sarà inoltre possibile assistere all’estrazione della sottoscrizione premi della scuola primaria Filippo Montesi. L’ingresso è a offerta libera. Presenta Augusto Alessi.