Senigallia: Bramucci (Confcommercio) sulle polemiche per il calo delle presenze e l'assessorato al turismo: "Aspettiamo i dati ufficiali"

01/01/2024 - Fanno discutere i "numeri" forniti sulla stampa nei giorni scorsi da Vola Senigallia in merito alle perdite in termini di presenze turistiche che sarebbero state registrate durante l'estate 2023.

La consigliera comunale Stefania Pagani ha denunciato un calo delle presenze “pari a 40.144 presenze turistiche rispetto al 2022”. Numeri smentiti invece dal sindaco Massimo Olivetti che nel suo discorso di fine anno ha parlato di un calo pari al 4% rispetto all'anno prima. Sulla questione interviene il Presidente di Confcommercio Marche Giacomo Bramucci.



“Prima di arrivare a trarre conclusioni sui numeri della stagione turistica credo innanzi tutto sia giusto aspettare dalla Regione almeno i dati ufficiali e definitivi di questo 2023. Quelli esposti nei giorni scorsi non sono né ufficiali (la Regione non li ha ancora diffusi) nè definitivi, in quanto si fermano a ottobre. Questa attesa ci permetterà di inserire i numeri di Senigallia all’interno di più ampie considerazioni regionali di scenario generale” -afferma Bramucci che stigmatizza anche sugli attacchi rivolti dalla minoranza alla neo assessora al turismo Simona Romagnoli e ad alcuni presunti conflitti di interesse.



“Diversa attenzione merita l’attacco molto diretto all’Assessorato al turismo, e al pericoloso esercizio di sventolare un flop sulla cui effettiva natura ci sarebbero tantissimi distinguo da fare. Apprezziamo sicuramente le vitali critiche e le giuste attenzioni che la gestione di un aspetto così importante dell’economia della nostra città merita da parte di tutti gli attori coinvolti, minoranza in primis, senza mai perdere di vista però l’aspettò costruttivo e realista della situazione. Auspichiamo che ognuno lo faccia con forza e responsabilità -continua Bramucci- Senigallia ha dimostrato grande determinazione per tornare a galla dopo i tragici eventi che l’hanno messa alla prova negli ultimi anni, ora serve la stessa grinta e la stessa determinazione per non perdere posizioni e rilanciarci in un mercato turistico molto competitivo e “aggressivo”. Rinnoviamo infine come ConfCommercio la disponibilità al dialogo e al confronto, con maggioranza e opposizione, sempre nel bene della nostra città e delle imprese che la arricchiscono. Rispetto alla polemica sui parcheggi riservati agli hotel, frutto di una convenzione esistente da tanti anni, sottolineo che la convenzione è stata saggiamente sottoscritta dalla precedente amministrazione insieme alle associazioni di categoria, e da sempre viaggia su un binario distinto rispetto alle tariffe generali dei parcheggi a Senigallia. Questo non vieta naturalmente che venga avviata una discussione per una sua rivisitazione, se necessario”.