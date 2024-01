Osimo: Il 2023 giunge al termine: “Siate il peso che inclina il piano”

3' di lettura

31/12/2023 - Un altro anno giunge al termine, a poche ore dal passaggio dal 2023 al 2024, come Direttore di Vivere Osimo, penso sia opportuno stilare un breve bilancio.

Un anno, il 2023, caratterizzato da fatti di cronaca, che evidenziano la fragilità in termini di sicurezza del nostro territorio, alle problematiche legate all’ambiente con ricadute minori magari nella nostra città rispetto alle zone limitrofe ma che anche negli ultimi periodi mettono in luce la poca manutenzione svolta; alla sanità, sempre più in difficoltà, con molteplici testimonianze di pronto soccorsi intasati, personale sanitario sempre in sofferenza di numeri e cittadini che per la loro salute avvolte subiscono file interminabili per visite specialistiche.

Vecchi e nuovi problemi oserei dire…per poi poter continuare ad elencare nella lista la viabilità che ad Osimo è stata negli ultimi periodi particolarmente al centro dello scontro politico, con una serie di cantieri all’attivo e forti disagi per i cittadini negli spostamenti urbani; l’occupazione, con il settore del lavoro in forte crisi, dalle aziende che attraverso la cronaca abbiamo raccontato, con numerose chiusure, alcune delocalizzazioni e molteplici incertezze per il futuro.

Non è una visione pessimista ma cucita su una serie di fatti, segnalazioni e costatazioni perché non credo sia corretto definire emergenziale uno stato delle cose che si protrae da tempo in tutti gli ambiti sopra citati.

Non esistono risposte facili per problemi complessi ma di certo utile sarebbe stabilire una vera lista di priorità per il bene comune: investimenti nel comparto dell’istruzione, investimenti a supporto dell’economia locale, maggiore supporto sul territorio nei riguardi dei più fragili, non solo come spot e brevi eventi ma interventi concreti, che sappiano dare risposte alle tante domande e necessità dei cittadini.

In tutto questo giusto e doveroso è riconoscere alle autorità competenti di avere operato per i cittadini nonostante le difficoltà, di come sul territorio siano stati in grado di lavorare quotidianamente, spesso con mezzi ridotti e di come grazie alla loro collaborazione abbiamo potuto raccontare i fatti che sono accaduti.

Ringrazio anche tutti gli imprenditori che nella testata Vivere Osimo ripongono la loro fiducia affidandoci una parte della loro comunicazione e ringrazio i nostri lettori, attenti e delle volte giustamente severi nel farci notare errori o imprecisioni, grazie soprattutto a voi che siete il motore che ci spinge a migliorarci a crescere.

L’augurio più sentito, a chiusura di questo 2023, che come direttore di Vivere Osimo vi faccio è a firma di Bertrand Russell (tratto da “Rendete la vita degna di essere raccontata”)

"Non smettete mai di protestare; non smettete mai di dissentire, di porvi domande, di mettere in discussione l’autorità, i luoghi comuni, i dogmi. Non esiste la verità assoluta. Non smettete di pensare.

Siate voci fuori dal coro. Siate il peso che inclina il piano. Siate sempre in disaccordo perché il dissenso è un’arma. Siate sempre informati e non chiudetevi alla conoscenza perché anche il sapere è un’arma. Forse non cambierete il mondo, ma avrete contribuito a inclinare il piano nella vostra direzione e avrete reso la vostra vita degna di essere raccontata.

Un uomo che non dissente è un seme che non crescerà mai".