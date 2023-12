Il sindaco Massimo Olivetti sul 2024: "In arrivo il primo parcheggio multipiano della città, un nuovo prg e una fiction di Canale 5"

3' di lettura

29/12/2023 - In occasione del tradizionale discorso di fine anno, tenutosi venerdì pomeriggio nella sala Consiliare, il sindaco Massimo Olivetti ha ripercorso le tappe amministrative salienti del 2023 e ha annunciato le principali novità del 2024.

“L'anno è iniziato con un sentimento di ansia per la tragica alluvione che avevamo subito nel 2022, ansia che nasceva dall' esperienza passata quando la città spesso era costretta a rialzarsi da sola e quando le promesse non erano state mantenute -ha esordino il primo cittadino- Noi abbiamo avuto una prima certezza, quella che ci è arrivata dal mondo del volontariato, che è stato fondamentale per rialzarci e per questo ringrazio la Caritas, la Protezione Civile, la Croce Rossa, e dalle forze dell'ordine, sempre in prima linea nel farci sentire il loro sostegno. Allora avevamo delle promesse importanti e dopo un anno possiamo dire che siamo più tranquilli. Gran parte delle spese fuori bilancio sono state coperte, non abbiamo pagato lo spiaggiato (come invece in passato) e questi ci ha consentito di non aumentare la Tari e abbiamo visto anche diversi lavori. C’è però ancora da fare, perchè abbiamo abbiamo avuto un'altra alluvione nel maggio scorso (ed è di questi giorni la conferma che Senigallia è stata inserita tra i comuni danneggiati). Il 2023 è stato l'anno del rilancio, a cominciare dai lavori pubblici. Abbiamo in questi giorni sei scuole cantierate per 20 milioni di euro, abbiamo sistemato numerose strade, dalla statale alla Corinaldese al lungomare. Abbiamo prestato un'attenzione particolare al gettito fiscale che ci ha permesso di recuperare fondi mai presi, passando dal recupero dell'evasione fiscale da 250 mila di alcuni anni fa agli attuali 2 milioni di euro. Quello che sta per chiudersi è stato un anno estremamente importante anche per la cultura e turismo, abbiamo voluto e dovuto dare un'immagine di Senigallia diversa da quella che passava in tv, quando venivamo associati alla frana di Ischia o all'alluvione dell'Emilia Romagna. Di qui l'organizzazione di eventi importanti durante l’èstate e il lieve calo delle presenze pari al 4% francamente è un ottimo risultato. Ci siamo affacciati al mondo grazie ai tour operator americani che abbiamo ospitato a novembre”.

Per il 2024 il sindaco Olivetti annuncia interventi importanti che vanno dalla creazione del primo parcheggio multipiano della città ad un nuovo prg. “Abbiamo iniziato a ridisegnare il volto ambientale e urbanistico della Senigallia del futuro e lo faremo con nuovo piano del lungomare -prosegue il sindaco- stiamo valutando la redazione di un nuovo prg, e abbiamo rivisto il verde e l'attenzione ai fossi. Abbiamo appena acquistato dalla Regione Marche l’ex Iat dove realizzaremo un parcheggio multipiano che darà più respiro al centro storico. In Consiglio Comunale abbiamo dato il via libera alla realizzazione della nuova palazzina per le emergenze dell’ospedale che è stata approvata all’unanimità. Cosa ci dobbiamo aspettare per l'economia e il sociale? La guerra ci preoccupa, questi massacri devono terminare così come occorre invertire la terribile spirale della violenza di genere. Il turismo nel 2024? Sarà ”chiassoso". Da gennaio e per cinque mesi Senigallia sarà il set di una nuova fiction di Canale 5 e questa è una grande opportunità promozionale. Ospiteremo poi il raduno europeo delle Harley Davidson e al concerto dei Simple Minds aggiungeremo altre novità, insieme naturalmente agli eventi consolidati dell'estate". Il sindaco ha concluso il suo intervento ringraziando gli assessori, che condividono questa esperienza con lui, e tutto il tessuto economico e associativo cittadino.