Fano: L’ultimo bilancio di fine anno di Seri tra lavori in corso e progetti futuri: “Nessuno ci dice più che siamo soltanto quelli dei rendering”

8' di lettura

29/12/2023 - “A gennaio dissi che sarebbe stato un anno pirotecnico. Beh, è stato molto di più”. Non nasconde l’entusiasmo il sindaco di Fano Massimo Seri durante la sua ultima conferenza stampa di fine anno, iniziata con parole di vicinanza per le vittime della tragedia di Urbino di mercoledì scorso. A giugno si voterà infatti per scegliere il suo successore. Nell’attesa ha colto l’occasione per elencare le cose fatte finora dalla sua giunta, durante l’ultimo anno e non solo. “Si stanno concretizzando ora tutti i nostri progetti – ha dichiarato -, che sono frutto di una visione che parte dal nostro primo anno di insediamento. Facciamo tutto ora perché ci sono le elezioni? La realtà è che oggi spuntano i frutti dei semi piantati nel tempo. Tutto è il risultato di idee che diventano progetti, gare, finanziamenti. E chi ci additava come la giunta dei rendering si è perso nelle nebbie”.

In effetti sono tanti i cantieri aperti in città. Alla Darsena Borghese è stato abbattuto il vecchio casellino ferroviario e si lavora per creare un nuovo collegamento tra centro e mare, che secondo qualcuno dovrebbe sostituire il tanto discusso nuovo sottopasso di viale Cairoli, per il quale ci si renderebbe responsabili di una strage di platani. E per cui è già insorto il neo comitato dei residenti. E poi Piazza Marcolini, ormai quasi pronta. Piazzale Rosselli è stato appena inaugurato, e il ‘sentiment’ sembra essere quello di un sincero gradimento. Cantiere aperto anche in viale Battisti, anteprima di quel ‘Waterfront’ che stravolgerà i connotati di Sassonia, con l’Anfiteatro Rastatt già sacrificato sull’altare del cambiamento. Tutto questo è stato finanziato grazie alla capacità del Comune reperire le risorse, attraverso l’Ufficio Europa e non solo. Pare inoltre che sia in arrivo un altro milione di finanziamenti dall’Unione Europea, e sul piatto Seri lascerà qualcosa come 80 milioni di fondi per i lavori già in essere, a cui se ne aggiungeranno altri 60 che saranno utili a chi verrà dopo di lui. “Abbiamo sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo – ha ribadito rievocando un suo slogan -, anche perché non siamo mai stati dei privilegiati. Abbiamo sempre dovuto sgomitare, al contrario delle città capoluogo che godono di risorse e altri vantaggi”.

Seri ha rivendicato una certa attenzione per le periferie. “Fano è policentrica – ha detto -, e sono stati tanti i nostri interventi nei quartieri, dove oggi abbiamo cinquantadue spazi verdi. A Gimarra stiamo lavorando al nuovo piano del centro civico, e i lavori sono in corso anche a Ponte Sasso”. Grande impegno anche per la sicurezza nelle strade, con nuove rotatorie, marciapiedi e ciclabili. Interventi anche ai sottopassi, ancora a Ponte Sasso e al Vallato. E gli asfalti? “Abbiamo 400 chilometri di strade, e noi ne abbiamo asfaltati oltre 300”. Il sindaco ha sottolineato anche l’impegno per le scogliere, soprattutto a Fano Sud.

A proposito di sicurezza, Seri è tornato a dirsi certo che Fano sia una città sicura, in cui si vive bene. “Certo – ha aggiunto -, c’è un problema di disagio giovanile, ma non ci sono delle vere e proprie gang. Stiamo lavorando per i nostri ragazzi”. Aumentate, poi, le telecamere, e prosegue l’impegno della polizia locale, “che lavora su più fronti”. Poi le esercitazioni della protezione civile su come comportarsi in caso di calamità. “Un lavoro serio – ha insistito Seri -, anche se qualcuno all’inizio ci prendeva in giro”.

Il sindaco ha poi ricordato la posa della prima pietra di nuove scuole e asili, tra cui al Vallato e a Bellocchi. Fano resta la città delle bambine e dei bambini, e questa giunta intende insistere su questo fronte. Poi i servizi alla persona, “per cui sono stati fatti degli sforzi economici importante. Si pensi al fatto che non abbiamo mai aumentato le imposte alla persona nonostante gli adeguamenti stabiliti dalla legge. A Fano sono stati fatti anche grandi investimenti contro il disagio abitativo, che purtroppo il prossimo anno non si potranno ripetere allo stesso modo per mancanza di fondi da parte del governo. Pochissimi in Regione si sono inoltre occupati come noi di welfare condiviso. Passi avanti – ha aggiunto - sono stati fatti anche per disabili, anziani e immigrati”.

Seri ha rivendicato anche di aver trasformato Fano in una città vivace. “Quando passeggiavo nel 2014 – ha detto – era una città morta. Oggi riceviamo qualche critica per i troppi eventi, frutto di una capacità di crescita che è merito di chi organizza e promuove. Noi, come amministrazione, siamo stati bravi a far volare le idee”. Risultati significativi per il turismo, dunque, tanto da aver fatto registrare lo scorso settembre dei numeri in controtendenza rispetto a un quadro generale poco edificante. “Buona l’idea della visita card – ha detto ancora -, per una città che si fa sempre più internazionale, e non soltanto grazie ai gemellaggi”. Questo fa il paio con i riconoscimenti ottenuti, “la Bandiera Blu che va sempre conquistata, quella verde per quanto riguarda i bambini, i quattro ‘smile’ su cinque per le ciclabili e il primato delle mense scolastiche”.

Fano caput mundi? Secondo Seri si deve tanto al suo fermento culturale, dimostrato anche dalla mostra dedicata alla Pala del Perugino appena restaurata – che sta facendo registrare tante visite giornaliere -, dalla riattivazione di contenitori culturali come la Corte Malatestiana, dagli scavi che ci hanno portato alla ribalta grazie alla suggestione che sotto i nostri piedi vi possa essere la famosa Basilica di Vitruvio. Altrettanto importanti sono le biblioteche, “per cui – a suo avviso – ci possiamo tranquillamente sedere ai tavoli con città come Barcellona e Parigi, merito nostro che siamo bravi ad attrarre delle archistar, come dimostrato con la nuova Federiciana e con la Fabbrica del Carnevale”. Ancora una volta i numeri si impongono sulle considerazioni: basti pensare ai fondi per il teatro romano, che apre scenari di un certo livello.

La carrellata del sindaco è poi proseguita toccando altri punti di certo non secondari. Tra questi l’ambiente, cercando di dare una risposta alle proteste degli ambientalisti. “Se le piante vengono abbattute ci sono dei motivi – ha detto -, lo richiedono le progettazioni. Noi però di alberi ne abbiamo piantati 5mila, con una manutenzione garantita per tre anni, poi 900 vicino alla discarica di Monteschiantello e un altro centinaio al Vallato”.

L’innovazione passa anche attraverso le strutture sportive. I lavori sono in corso anche alla pista Zengarini, e nel parco urbano ci sarà anche una pista per il pump track. Ma come si è riusciti ad avviare tutto questo? “Quando non c'erano le risorse – ha dichiarato Seri – noi abbiamo elaborato i progetti, così quando sono arrivate le abbiamo subito ottenute”.

Dalle cose fatte a quelle che si faranno. All’ex asilo Manfrini nascerà un museo del mare e della marineria: l’inizio dei lavori è previsto possibilmente per aprile. E la caserma? “Ci stiamo lavorando”. Poi il PRG, “frutto di un lavoro lungo e per cui si è partiti da una concezione di città pubblica, ed è la prima volta che accade”. Secondo Seri sarebbe stata messa nero su bianco anche una diminuzione dell’occupazione di suolo, anche se le opposizioni non sembrano essere dello stesso parere. Intanto resta il nodo della strada di Gimarra, appesa alla legge Milleproroghe del governo: “Senza quelle risorse – ha ribadito Seri – dovremo rinunciare”. Possibile rivoluzione anche nella gestione dei servizi alla persona, ma per ora l’Asp è stata messa in stand-by dalla Regione, colpevole – secondo Seri – di un “atteggiamento muscolare e politico, irrispettoso della volontà di nove comuni”.

Nonostante i lunghi elenchi, di cose in sospeso ce ne sono tante. La già osannata nuova biblioteca? “A gennaio porteremo in giunta la delibera per le risorse, ma ci sono buone possibilità di sponsorizzazioni non locali”. La sanità? “Durante il consiglio monotematico con Acquaroli e Saltamartini sono stati presi degli impegni”. E le terme di Carignano? “Un mese fa la proprietà mi ha confermato la volontà di andare avanti. Ad ogni modo la struttura interessa a tanti, sono fiducioso”.

In chiusura Seri si è detto orgoglioso della sua città, “e dovrebbero esserlo anche i cittadini. Per me Fano la più bella e interessante delle Marche, e lo dice anche chi viene da fuori. Di recente l’amministratore delegato della Saipem mi ha detto che è la città in cui le persone che arrivano per lavoro sono poi più propense a restare”. Infine ha ringraziato gli assessori, “perché mi sopportano, anche perché nonostante sia quieto nascondo anche un certo nervosismo quando mi lascio prendere dalle cose. Buon anno, dunque. Il 2024 porterà ancora tanto. Per un pezzo faremo la nostra parte”.