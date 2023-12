Fano: Bruciò l'auto della ex [FOTO]: scatta il divieto di ritorno per tre anni grazie alla nuova legge contro la violenza di genere. È la prima volta in provincia

1' di lettura

29/12/2023 - I carabinieri di Colli al Metauro hanno sottoposto al foglio di via obbligatorio - con divieto di ritorno sul territorio comunale per tre anni - un 59enne di origini campane responsabile di atti persecutori ai danni della ex convivente.

Si tratta dell'uomo che nel 2021 era stato arrestato per aver dato fuoco all'auto della donna non più sua compagna, a Villanova la notte di Halloween, finendo per bruciarne anche altre due. A breve la scadenza della condanna inflittagli all'epoca, ma con il foglio di via non potrà fare ritorno a Colli al Metauro (ora si trova in Toscana).

È il risultato della prima applicazione in provincia della recentissima norma - entrata in vigore soltanto lo scorso 24 novembre - per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza di genere, che aggiunge ai risvolti penali anche delle misure di prevenzione personali.