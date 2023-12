Sirolo: si è svolta la tradizionale assemblea plenaria della Faita Federcamping Marche

1' di lettura

28/12/2023 - Si è svolta in data 12 dicembre presso la splendida location della Ginestra in fiore di Sirolo la tradizionale assemblea plenaria della Faita Federcamping Marche, associazione di settore che rappresenta gran parte delle strutture ricettive operanti nel plen-air delle Marche.

Numerosi i rappresentanti presenti a testimonianza dell’importante lavoro che svolge l’associazione sul territorio marchigiano. Per l’occasione sono Intervenuti in presenza il segretario nazionale Sparapani e in collegamento da Roma il presidente nazionale Granzotto che hanno riassunto l’operato dell’associazione e gli importanti traguardi raggiunti nella stagione turistica 2023.

Ospiti d’onore MASSIMILIANO POLACCO direttore di Confcommercio Marche e MARCO BRUSCHINI direttore Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche.

Gli interventi dei due ospiti hanno toccato punti sensibili per il turismo nelle Marche quali la necessità di fare gruppo unendo in sinergia le forze tra le varie associazioni, l’importanza di avere un calendario eventi regionale e condiviso, l’aumento della qualità dei servizi proposti e, non ultimo, il fondamentale apporto di uno scalo aeroportuale efficiente per lo sviluppo del turismo extra nazionale.

Con il direttore Bruschini ci si è inoltre soffermati a discutere sulle varie fiere di settore a cui la regione prenderà parte e l’importanza di essere presenti per meglio divulgare la proposta turistica del plen-air nei maggiori mercati europei.

Al termine degli interventi programmati è stata proposta la ristrutturazione del sito di Faita Federcamping Marche da parte della ditta Omnigraf con la presentazione del relativo piano di pubblicità e marketing.

La riunione si è chiusa con i ringraziamenti e saluti del presidente Borgogelli.