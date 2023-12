Pallavolo: al via la 15^ edizione del Marche International Volley Cup

2' di lettura

27/12/2023 - È ufficialmente partita la 15° edizione del Marche International Volley Cup, la Kermesse di pallavolo femminile che ospita quest’anno 30 squadre nelle Categorie Under 13,14,16 e 18.

Sincere ed energiche le emozioni vissute nella mattinata odierna ad accogliere le giovani atlete nella cornice del Teatro Serpente Aureo che ha visto la presenza delle autorità sportive e locali. Non sono mancati i ringraziamenti del Presidente del Comitato territoriale Fipav Fabio Carboni e dell’Amministrazione Comunale di Offida con i saluti e i ringraziamenti del Sindaco di Offida Luigi Massa e dell’Assessore allo Sport Cristina Capriotti che hanno voluto omaggiare con un dono in Merletto a Tombolo di Offida, l’ospite d’onore dell’edizione 2023, Mister Davide Mazzanti che terrà un corso di aggiornamento per allenatori previsto nella serata di oggi.

L’allenatore marchigiano, con il suo intervento emozionato e commosso, ha coinvolto l’intera platea spronando le ragazze a seguire il proprio stile e il proprio talento. A lui i migliori auguri dell’Amministrazione comunale per il prosieguo della propria carriera professionale e per le nuove imminenti sfide che si proporranno.

Non potevano mancare i saluti e i ringraziamenti della Presidente della Ciù Ciù Offida Volley a cui va il merito, insieme all’intera società, dell’impegno organizzativo che ha garantito anche quest’anno, la tre giorni che rappresenta un appuntamento sportivo di prestigio di rilevanza regionale e nazionale.

Un evento che grazie agli elementi di cui si compone: lo sport, i giovani e la valorizzazione territoriale, rappresenta un tris vincente e motivo di orgoglio di questa amministrazione.

Dopo una piccola pausa pranzo nel Borgo, le ragazze sono finalmente scese in campo: a loro un grande in bocca al lupo e l’augurio di portare a casa quante più emozioni questo torneo farà vivere e ricevere.