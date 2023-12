Giacomo Rossi (Civici Marche): "Con il Bilancio 2024, risorse per il Territorio"

2' di lettura

24/12/2023 - Con la seduta di Bilancio si è chiusa l'attività del Consiglio regionale per l'anno 2023. Il Consigliere Regionale Giacomo Rossi, commenta i risultati ottenuti nella Legge di Stabilità 2024 e nel Bilancio di Previsione 2024-2026 con dei suoi emendamenti.

Commenta il Consigliere Rossi: "Grazie alla Regione Marche, ho fatto finanziare delle opere per i nostri Territori per un valore di 60.000 €, seguendo come sempre dei criteri di priorità ed esigenza, distribuendo queste risorse in diversi comuni al di là delle loro appartenenze politiche e geografiche. Soldi pubblici che tornano concretamente a beneficio di tutti".

"Per Cagli - continua l'esponente dei Civici Marche - ho fatto erogare un contributo per la riqualificazione del "Campetto", campo parrocchiale ad uso pubblico che sarà presto sistemato con l'aiuto della Diocesi e e del Comune mentre a Mondavio, ho fatto erogare un contributo per la riqualificazione degli spogliatoi del Campo sportivo di San Michele al Fiume ed un contributo per le manifestazioni ed eventi, a seguito di esigenze particolari rappresentatemi dal mondo associativo. A Borgo Pace e Lamoli, sono invece intervenuto con un contributo per l'acquisto di due defibrillatori, vista l'esigenza e l'importanza di questa strumentazione in questi due centri decentrati. Inoltre sono intervenuto con delle risorse per Fratte Rosa che consentiranno l'acquisto di un erogatore di acqua per la Scuola primaria Montessoriana, coadiuvando un progetto di sostenibilità ambientale mentre a Santo Stefano di Gaifa di Canavaccio, ho sostenuto la riqualificazione degli spazi pubblici retrostanti all'antica Pieve. Ad Apecchio ho fatto erogare un contributo per l' acquisto di un mezzo per la manutenzione dei campi sportivi e del verde pubblico".

"Inoltre - conclude Rossi - con altri miei emendamenti sono riuscito a far finanziare con 30.000 € degli interventi a sostegno della mia legge sulle De.Co. (Denominazioni Comunali) recentemente approvata dal Consiglio Regionale e finalizzata a sostenere i piatti ed i prodotti tipici comunali. Infine dopo tanti anni, come avevo chiesto anche tramite una mozione, ho fatto rifinanziare la Legge sulla Speleologia con 10.000€, risorse che aiuteranno diverse progettualità per questo importante settore".