Elezi (Lega): “Federico II, volano per Jesi e territorio grazie ad un emendamento”

1' di lettura

23/12/2023 - Con l’approvazione del Bilancio Regionale diventa operativo l’emendamento di cui è prima firmataria la consigliera Lindita Elezi della Lega per sostenere con 50mila euro la Fondazione Federico II di Jesi.

Obiettivo: continuare l’opera di sostegno al territorio supplendo anche alla mancanza di progettualità dell’amministrazione comunale jesina. “Nel 2024 ci saranno le celebrazioni nazionali per gli 800 anni dalla fondazione dell’Università Federico II, prestigiosa istituzione voluta dall’imperatore nato a Jesi il 26 dicembre 1194, figura di spicco della storia e della cultura mondiale – spiega la consigliera che di Jesi è stata consigliere comunale capogruppo in occasione della presentazione in regione del Festival Stupor Mundi incentrato sulla figura di Federico II – Il mio intervento, con il supporto del collega Carlo Ciccioli co-firmatario, supporterà l’attività della Fondazione nell’ambito delle attività di valorizzazione di una figura storica che, per la sua importanza riconosciuta a livello mondiale ed in più campi, rappresenta un eccezionale volano di promozione della città e dell’intero territorio regionale”.



Primo step il coinvolgimento nel Festival Stupor Mundi che origina dall’accordo di programma sottoscritto per il prestigioso anniversario tra Ministero, Università e Regione Marche e Campania, Comune di Ancona e che si articolerà in due eventi: il primo dall’11 al 14 aprile 2024 si svolgerà ad Ancona, il secondo dall’11 al 12 maggio a Jesi.