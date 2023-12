Pesaro: La Vis fa visita alla Juventus Next Gen, prima della sosta: segui la diretta su Vivere Pesaro

4' di lettura

23/12/2023 - Finisce 1-1 tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, con i gol di Rouij al 42' e Di Paola al 67'.

Pareggio amaro per la Vis, che non riesce a portare a casa i tre punti nell'ultima partita dell'anno.

Ospiti che giocano la miglior partita della stagione ma tra imprecisione e molta sfortuna, soprattutto con i pali di Karlsson nel secondo tempo, non riesce ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Con questo risultato rimane invariata la classifica per le due squadre, che adesso avranno la sosta per lavoro in vista del nuovo anno

Cronaca:

1' Fischi d'inizio

3' Prima potenziale occasione per la Vis, con Pucciarelli che si libera in area e prova il cross rasoterra, chiude la difesa bianconera

7' Buon inizio degli ospiti, che hanno cominciato spingendo subito in attacco

8' Altra occasione per gli ospiti, con Karlsson che quasi beffa il portiere della Juve con un pallonetto, sugli sviluppi di un angolo

11' Ancora pericolosa la Vis, pasticcia la difesa della Juve, Iervolino si trova davanti al portiere ma quest'ultimo chiude bene lo specchio della porta. Sul continuo dell'azione Sylla non riesce a girare la palla in porta

15' Tiro insidioso di Iervolino dalla distanza che finisce poco lontano dalla porta

18' Ammonito Pucciarelli per aver fermato un contropiede dei padroni di casa

20' Primi venti minuti di predominio ospite, che al momento sta riuscendo a far valere la maggior esperienza

24' Altra chance per la Vis, con Sylla lanciato in profondità che salta il proprio marcatore e prova a superare con un pallonetto il portiere della Juve, che si fa trovare ancora pronto

27' Primo pericolo per la Vis, con la difesa che si fa sorprendere e lascia spazio ad Anghelè che si fionda verso l'area ma viene chiuso da Zoia

30' Palo della Juve, cross in area che trova Hujsen, il suo colpo di testa è angolato e si stampa sul palo

31' Risponde subito la Vis, ancora un errore della diesa bianconera, Iervolino si trova la pala tra i piedi ma trova il muo del portiere bianconero

37' Torna a spingere la Vis, dopo gli spaventi dei precedenti minuti

39' Altro Pericolo della Vis, con Da Pozzo che parte da destra ed entra in area ma alza troppo la conclusione

40' seconda ammonizione della partita, questa volta per Salifou

42' Vantaggio Juve! Uno-due tra Savona Hujsen, cross in area che trova Rouij, il suo colpo di testa è angolato e non lascia scampo a Polverino

45' Vis beffata nel finale di primo tempo, dopo aver dominato. Un minuto di recupero

46' finisce il primo tempo, in vantaggio la Juventus Next Gen

45' Ricomincia la ripresa

48' Subito in attacco la Vis alla ricerca del pari

54' Confusa la Vis, che non riesce a sfondare la difesa bianconera, il gol subito sul finale del primo tempo sembra abbia tolto certezze agli ospiti

60' La Juve cerca di abbassare i ritmi con il possesso palla e pungere in contropiede

61' Palo Vis! Palla in area di Pucciarelli, buca l'intervento Sulla ma la palla arriva a Karlsson che tira fortissimo e centra in pieno il palo

65' Pericolosa la Juve con mischie in area, in difficoltà la difesa ospite che si salva grazie al fischio dell'arbitro

66' Ancora pericolosi i padroni di casa, con Comenencia con liberatosi prova a battere Polverino in diagonale ma viene fermato

67' Pareggio Vis! Errore del portiere bianconero che non blocca la punizione di Di Paola e non riesce a evitare che la palla entri

70' Cambio Vis: dentro Valdifiori fuori Pucciarelli

74' Pericolosa la Juve, con Cerri che sfiora la porta di testa dopo un'azione insistita di Savona

76' Ancora Cerri, questa volta ci prova da fori con un tiro a giro, si fa trovare pronto Polverino

79' Questa volta è la Vis ad andare vicino al vantaggio, ancora con Karlsson che sfrutta una sponda di Sylla ma al momento del tiro viene disturbato e calcia male

83' Cambio Vis: dentro Loru fuori Sylla

84' Altro palo di Karlsson, che è bravo con un movimento a liberarsi in area ma il legno ferma ancora il giocatore biancorosso

85' Ammonito Zagnoni, terzo giallo della gara

89' Occasione di Vis! De Vries sfugge al sulla destra ed entra in area, il suo tiro per poco beffa il portiere della Juve che con con un grande riflesso para

90' tre minuti di recupero

93' fischio finale! 1-1 tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Stivanello, Huijsen, Muharemovic; Savona, Palumbo, Damiani, Salifou, Rouji; Cerri, Anghelè A disp.: Scaglia, Stramaccioni, Maressa, Poli, Mulazzi, Comenencia, Ntenda, Iocolano, Valdesi, Perotti, Pugno All. Massimo Brambilla

Vis Pesaro (4-3-2-1): Polverino; Da Pozzo, Zagnoni, Afonso, Zoia; Rossoni, Di Paola, Iervolino; Pucciarelli, Karlsson; Sylla A disp.: Mariani, Fortin, Nina, De Vries, Ceccacci, Loru, Foresta, Valdifiori, Gulli, Kemayou All. Simone Banchieri

Ammonizioni: Pucciarelli, Zagnoni (Vis Pesaro)

Salifou(Juventus Next Gen)