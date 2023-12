‘Sostegno alle imprese culturali e creative’, pubblicato l’avviso

2' di lettura

22/12/2023 - E’ lo sviluppo di prodotti e servizi culturali innovativi per business culturale e creativo l’obiettivo dell’Avviso pubblico ‘Sostegno alle imprese culturali e creative’ emanato dalla Regione Marche nell’ambito del PR FESR 2021/2027 (Asse 1 - OS 1.3 - Azione 1.3.3) per una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro.

“Un valido sostegno alle nostre imprese – spiega l’assessore alla Cultura Chiara Biondi - che operano a vario titolo a favore di luoghi e istituti culturali per sviluppare prodotti e servizi innovativi attivando business culturale e creativo e migliorare l’offerta culturale del territorio. Un impulso, inoltre, al ‘fare rete’ attraverso la promozione di partenariati creativi e lo sviluppo della cultura partecipativa e di contenuti collaborativi”.

I beneficiari, nel formulare nuove progettualità per lo sviluppo di competenze e servizi innovativi, possono proporre interventi di valorizzazione per luoghi e istituti culturali. Le imprese più competitive possono contribuire ad innovare l’offerta culturale anche con proposte che uniscono e sviluppano scouting, formazione e produzione su tutto il territorio regionale. Gli interventi potranno quindi riguardare progetti di sviluppo e innovazione organizzativa e di sviluppo e innovazione di prodotti e servizi. I nuovi sviluppi tecnologici che uniscono contenuti culturali e nuove tecnologie potranno riguardare l’intelligenza artificiale e machine learning per garantire adattabilità dei sistemi e flessibilità; la digitalizzazione per la creazione di ambienti immersivi avanzati; le reti come base per l’interazione delle piattaforme che offrono servizi oltre a nuove forme di fruizione dell’arte e della cultura; comunicazione, linguaggio, apprendimento e arte e cultura per l’inclusione sociale.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata dalle ore 12 di lunedì 8 gennaio 2024 fino alle ore 12 di venerdì 8 marzo 2024 in modalità telematica tramite sistema informativo dal sito https://sigef.regione.marche.it

Il bando è disponibile al link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?idb=7676