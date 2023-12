Niente risorse per l’80° della Liberazione e l’Istituto Storia Marche, Mangialardi: "Questa destra non riesce a fare i conti col proprio passato"

2' di lettura

22/12/2023 - “La destra marchigiana si conferma allergica all’antifascismo e continua a ignorare quei momenti chiave della storia del nostro Paese come la Resistenza e la Liberazione dal nazifascimo, che sono alla base della nostra democrazia e della Costituzione.

Approvare l’emendamento da me presentato venerdì mattina per stanziare 30 mila euro volti a finanziare iniziative culturali capaci di rinnovare e divulgare la memoria di chi sacrificò la vita per riconquistare la libertà e riscattare l’Italia dalla vergogna del fascismo, avrebbe potuto rappresentare un bel segnale di discontinuità. Invece no, anche nelle Marche la destra si ostina a non fare i conti con il proprio passato. Ovviamente depositeremo immediatamente una proposta di legge che corregga questa irrispettosa mancanza che non trova alcuna giustificazione politica e istituzionale”.



A dirlo è il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, che poi interviene anche in merito alla bocciatura di un altro suo emendamento, quello riguardante l’ormai nota questione dell’Istituto Storia Marche.



“Non nutrivo particolari speranze sul possibile ravvedimento della maggioranza - spiega Mangialardi -, ma non credevo neppure che si arrivasse all’umiliazione di questa prestigiosa istituzione culturale con un emendamento della Lega che stanzia la misera cifra di 10 mila euro, destinando peraltro tale somma non all’Istituto, ma al Comune di Ancona. Avevo chiesto per l’ennesima volta che venisse rifinanziata con adeguate risorse, almeno 50 mila euro, la legge regionale che sostiene da mezzo secolo l’attività scientifica dell’Istituto. Invece i partiti di maggioranza hanno deciso di mettere a bilancio un finanziamento del tutto insufficiente che, di fatto, ne decreta la morte e pone una drammatica incognita sul futuro del suo prezioso patrimonio librario e documentario, che rischia ora di andare disperso”.