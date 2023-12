Lega: “Bilancio regionale che tutela la sanità ed accompagna la crescita economica. Investimenti record sulle infrastrutture”

3' di lettura

22/12/2023 - “Sanità, sviluppo ed investimenti sono le tre parole chiave protagoniste del bilancio regionale. Un lavoro serio che rispecchia la strategia che Giunta e maggioranza stanno mettendo in campo, attraverso riforme storiche e investimenti record nelle infrastrutture. In una situazione complessa a livello macroeconomico, le Marche sono capaci di approvare una legge di bilancio che, tenendo i conti in ordine, dà impulso all'economia e risposte a famiglie e mondo sanitario. Nel corso dell'anno rafforzeremo le strategie con ulteriori risorse ”.

Il capogruppo della Lega Renzo Marinelli e la consigliera Lindita Elezi, rispettivamente presidente e componente della commissione regionale Bilancio, insieme al vicecapogruppo Mirko Bilò e ai consiglieri Monica Acciarri, Giorgio Cancellieri, Luca Serfilippi, Anna Menghi, Marco Marinangeli e Simona Lupini dichiarano la propria soddisfazione per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026

“Lavorando sul combinato disposto tra bilanci regionali e programmazione europea vogliamo recuperare quella competitività che sola può generare benessere a tutto campo. – spiegano i consiglieri della Lega - È evidente il massiccio piano di intervento nel settore dell’economia, della digitalizzazione e della formazione per sostenere le imprese nel difficile percorso di adeguamento a nuovi standard e mercati e per recuperare investimenti e forza lavoro giovane e qualificata che si rivolgerebbe ad altri mercati”. Un quadro completato con il sostegno a vecchie e nuove forme di impresa agricola, al sostegno ai giovani agricoltori e al settore del biologico che rappresentano non solo le radici dell’economia marchigiana, ma anche un asset della Filiera Marche nel suo complesso.

“Una filiera per cui era ed è fondamentale invertire la rotta rispetto al passato investendo nelle infrastrutture, forti anche nel filo diretto con il Ministro Salvini, per salvare le Marche da un isolamento atavico che rischiava di essere mortale. – aggiungono i consiglieri - Questo bilancio, che mette a terra risorse record per le infrastrutture, si somma al piano triennale delle infrastrutture recentemente approvato, così come all'azione di potenziamento di porto, aeroporto e interporto.

“Infine, continuiamo ad investire tutto quanto possibile e consentito dai tetti di spesa nel potenziamento della sanità di territorio. Abbiamo cambiato la legge 13, approvato il Piano sociosanitario e redatto il Piano di Edilizia sanitaria. Un progetto razionale e coerente che ci permetterà di mettere a regime una strategia che siamo riusciti a fare nonostante per due anni abbiamo fronteggiato la pandemia. Anche in questo settore – concludono i leghisti - non ci mancano le eccellenze per recuperare la necessaria competitività nonostante la mancanza di medici, nodo cruciale dell’intero apparato sanitario. Non si creano con la bacchetta magica, ma è nostro dovere concorrere con il Governo a determinare le condizioni perché si restringa al massimo il delta delle criticità. Anche il Bilancio previsionale 2024 si inserisce in questa strategia attraverso risorse economiche importanti ed una pianificazione di investimenti. Un bilancio che ancora una volta segna una discontinuità rispetto al passato”.