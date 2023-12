Fano: Terna, entra in funzione il nuovo elettrodotto interrato a Fano: rete potenziata, vantaggi soprattutto per le aziende

1' di lettura

22/12/2023 - Entra in esercizio il nuovo elettrodotto in cavo interrato a 132 kV di Terna tra la stazione elettrica e la zona industriale di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino.

L’opera, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia ha investito circa 9 milioni di euro, aumenterà la sicurezza e l’adeguatezza della nuova cabina primaria “Mondolfo” e renderà più affidabile la rete elettrica dell’area con diversi benefici per il territorio. Tra questi, l’efficace potenziamento della rete di alta tensione funzionale all’alimentazione del fabbisogno delle aziende locali.



L’elettrodotto, interamente realizzato in cavo interrato, è stato posato lungo le strade esistenti e ha una lunghezza di circa 6,5 km. Il progetto è il risultato di un continuo confronto e dialogo con il territorio e le amministrazioni locali che aveva portato all’accoglimento da parte di Terna della richiesta del Comune di delocalizzare un tratto di cavo, allontanandolo dalla zona abitata, e al rilascio dell’Intesa da parte della Regione Marche.



Terna, con oltre 40 persone quotidianamente impegnate nello sviluppo e nella manutenzione della rete elettrica regionale, gestisce nelle Marche circa 2000 km di linee in alta e altissima tensione e 20 stazioni elettriche.