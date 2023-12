Arcevia: vende 6 mila euro di birra ad un 40enne lombardo che però non paga, denunciato

1' di lettura

22/12/2023 - Acquista da una commerciante arceviese oltre 6 mila euro di birra ma non paga alla consegna. Denunciato un 40enne lombardo.

La commerciante arceviese di 50anni ha fornito ad un 40enne lombardo una consistente fornitura di birra per un importo superiore a 6.000 euro. La merce, pur essendo arrivata a destinazione, in Lombardia, non è mai stata pagata. La commerciante a quel punto si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Arcevia che hanno avviato le indagini. Al termine degli approfondimenti, i militari hanno identificato l'acquirente insolvente e lo hanno denunciato per truffa.