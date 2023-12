Ventiseiesima edizione del Premio allo Sport Abruzzo-Marche, i 17 premiati

2' di lettura

20/12/2023 - Grande successo per la ventiseiesima edizione del Premio allo Sport Abruzzo-Marche, svoltasi presso il ristorante Giuliano è Primo di Martinsicuro e organizzata impeccabilmente dal popolare promoter Lino Pontuti dell’agenzia Vertigò.

Diciassette i premiati, tra atleti in attività, premi alla carriera e premi particolari, nel corso di una serata resa ancora più interessante dalla conduzione gradevolissima di Alex De Palo e dalla sfilata del concorso nazionale Bellissima Chic.



A ricevere le eleganti targhe realizzate per l’occasione dalle mani delle bellissime Beatrice Gioia e Fabiola Sacripante, la società ciclistica Gulp e il suo atleta Mattia Persiani, la responsabile giovanile del comitato regionale delle Marche della Federazione Pugilistica Italiana, Francesca Persiani (che nel suo intervento ha portato i saluti del presidente regionale Luciano Romanella, ringraziato l’arbitro federale Elisa Pecorari per l’aiuto nell’organizzazione delle gare regionali e ha dichiarato che il comitato Marche lavora in sinergia con l’Abruzzo, comitato che si avvale dell’opera encomiabile della bravissima consigliera federale Mariangela Verna ed ovviamente che il settore giovanile marchigiano è in grande crescita), l’atleta Stefano Massimi, Victor Hugo Monti della palestra Gym Trend, il giornalista sportivo Sandro Benigni (che ha ricordato le tante società sportive alle quali ha dato visibilità grazie al suo ormai quarantennale impegno), l’ex calciatore Emidio Oddi, la società di pesca sportiva Apsd San Benedetto (impeccabile organizzatrice dei campionati europei di surfcasting 2023), Alessio “Bobo” Rosa della Vis Stella calcio, Andrea Di Felice del Martinsicuro calcio, l’ex calciatore Nicola Olivieri, l’allenatore della Vastese Federico Del Grosso, Sandro Pavoni e Patrizia Di Giosia della Pavoni Karate con gli atleti Martina Biagi e Matteo Biagi, il campione italiano di motociclismo Matteo Ciprietti e la pluricampionessa di pattinaggio Debora Sbei.



l presidente del Premio Enzo Lori ha portato i saluti del Coni e di Sport e Salute, invitando gli amministratori comunali a essere più intraprendenti nella richiesta di soldi al Governo per gli impianti sportivi, mentre il presidente del consiglio comunale di Martinsicuro Umberto Tassoni, dopo aver ricordato che il 16 maggio 2024, Martinsicuro sarà sede di partenza di una delle tappe del Giro d’Italia, ha posto l’accento sulla riqualificazione del tratto nord del lungomare, che dovrà essere pronto per l’importantissimo avvenimento ciclistico. La selezione di Bellissima Chic è stata vinta da Rebecca Di Gennaro. Hanno collaborato alla realizzazione dell’evento le aziende Alcatel, Globo, Di Paolo Arredamenti, Mercantil Group di Grottammare, Blue Contract Service, Truck’s Academy, Ophi Cosmetics, Okay Group, Antonio Buscetta Editore e la Cantina Biagi.