I regali di Natale 2023 nelle Marche: alimentari e giocattoli in testa

2' di lettura

20/12/2023 - Aumenta rispetto all’anno precedente la quota di chi farà i regali di Natale nelle Marche (75% contro il 73% dell’anno scorso), un ‘rito’ per il quale i prodotti enogastronomici (73,8%) si confermano in cima alla lista delle preferenze seguiti da giocattoli (49,9%), prodotti di bellezza (51,1%), abbigliamento (49,1%) e libri (40,7%).

Tra i regali che registrano l’incremento maggiore rispetto all’anno scorso si segnalano i prodotti per la cura della persona (+7,9%), i gioielli (+7,1%) e i trattamenti di bellezza (+6,9%); gli abbonamenti a piattaforme streaming risultano, invece, i regali più acquistati online; quanto al budget di spesa stanziato per gli acquisti, aumenta la quota di chi è intenzionato a spendere oltre 300 euro (dal 2,8% all’8,3%), mentre diminuiscono gli acquisti al di sotto di tale soglia; in ogni caso, per i regali quest’anno si spenderà mediamente 186 euro pro capite (157 euro nel 2022); della tredicesima, comunque, solo una piccola parte sarà destinata ai regali (il 18,5%), mentre il grosso se ne andrà per pagare tasse e bollette (24,9%) e per le spese per la casa (23,7%); tra i canali di acquisto preferiti, Internet si conferma al primo posto e in aumento del 5,8% rispetto all’anno scorso, ma cresce anche l’utilizzo dei negozi di vicinato (+3,5%).

COSA REGALERANNO I MARCHIGIANI IN OCCASIONE DEL NATALE 2023

Dal 75% degli italiani farà acquisti per i regali di Natale (contro il 73% dell’anno scorso) ed è la prima volta, dal 2019, che si registra un aumento rispetto all’anno precedente. Tra i regali acquistati online, prevalgono le carte regalo (83,4%) e gli abbonamenti streaming (77,8%), seguiti da libri ed ebook (65,2%) e film, dvd e musica digitale (38,7%).

LA CIFRA CHE SI INTENDE SPENDERE PER GLI ACQUISTI

Con riferimento al budget stanziato per i regali, diminuisce la percentuale di italiani che spenderanno fino a 300 euro per i regali di Natale (sono il 91,7% contro il 97,2% del 2022). Di contro, aumenta sensibilmente la quota di coloro che spenderanno oltre 300 euro (8,3% contro il 2,8% dell’anno scorso). La spesa media che gli italiani destineranno ai regali di Natale sarà di 186 euro a persona. Nel 2022 è stata di 157 euro.