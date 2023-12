Federfarma Marche promuove la nuova figura del farmacista di comunità-"Suggeritore di salute"

1' di lettura

20/12/2023 - Notevole interesse ha suscitato la campagna di sensibilizzazione e comunicazione avviata da Federfarma Marche per far meglio conoscere la figura del farmacista “suggeritore di salute”, in un momento in cui la sperimentazione della “Farmacia dei Servizi” vede le Marche prima regione in Italia impegnata in tale importante evoluzione.

Così in ogni provincia alcuni titolari di farmacia sono stati testimonial del nuovo modo di intendere la professione, a servizio dei cittadini delle Marche.

I farmacisti marchigiani, sia rurali che urbani, sono stati protagonisti di una conversazione sugli aspetti della quotidiana attività, affrontando, con sincerità il rapporto di fiducia cittadino - farmacista, il modo migliore per fornire, in funzione dell’età e del luogo di residenza, suggerimenti per la prevenzione ed il ricorso agli Screening, senza tralasciare l’uso più responsabile dei farmaci e l’approccio ai farmaci generici.

Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche, sottolinea che “questo progetto – sostenuto in maniera incondizionata da Teva – ha inteso confermare che le nostre farmacie stanno vivendo una evoluzione dell’attività, nella comune volontà di ampliare il classico modello imprenditoriale e i servizi offerti sul territorio, valorizzando ancora di più il rapporto di fiducia con i cittadini ed il connubio professionale ed organizzativo con il sistema sanitario regionale ”.