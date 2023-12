Fano: Blocco ASP, Mascarin, "Ancora una volta la Giunta Acquaroli penalizza la città e il territorio"

1' di lettura

20/12/2023 - La sospensione, sembra fino al 30 giugno 2024, da parte della Regione Marche, del percorso verso l’ASP dell’Ambito Sociale 6 sconcerta e preoccupa.

Sconcerta perché dopo l’approvazione da parte di tutti i 9 Consigli comunali degli atti per la costituzione dell’ASP, a pochi giorni dalla scadenza dei termini per l’espressione del parere della Giunta regionale sullo statuto, la Regione con una modifica legislativa molto discutibile che introduce una norma fatta su misura contro il nostro territorio, blocca di fatto il percorso e dimostra di non rispettare la legittima e autonoma scelta dei 9 Comuni coinvolti nell’ATS 6. Preoccupa perché un cinico calcolo politico ed elettorale rischia di compromettere, potenzialmente, la continuità di servizi e attività fondamentali per le nostre comunità e per le persone più fragili. Ancora una volta la destra al governo della Regione Marche cerca di penalizzare Fano e il territorio, dimostrando scarsa sensibilità ai servizi alla persona.