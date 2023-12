Mozione dei gruppi Pd e M5S per una immediata e definitiva sospensione delle operazioni militari nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania

2' di lettura

19/12/2023 - Il conflitto israeliano-palestiense e la drammatica situazione di Gaza tornano al centro dei lavori dell’Assemblea legislativa delle Marche grazie a una mozione presentata dal gruppo assembleare del Partito Democratico, a prima firma del capogruppo regionale Maurizio Mangialardi, sottoscritta anche dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri.

In particolare, le opposizioni chiedono al presidente Francesco Acquaroli di attivarsi nei confronti del governo italiano affinché solleciti l’Unione Europea a ufficializzare la richiesta al governo israeliano di una immediata e definitiva sospensione delle operazioni militari nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, per consentire lo sviluppo della trattativa volta al rilascio degli ostaggi e il riavvio di un processo di pace fondato sul riconoscimento e l’integrale applicazione degli Accordi di Oslo, gli unici in grado di garantire da un lato il diritto dello Stato di Israele di esistere in pace e sicurezza, e dall’altro il diritto dei palestinesi a uno Stato sovrano e autonomo, entro i confini del 1967. Tra le richieste da rivolgere al governo Meloni, c'è anche quella di sollecitare i governi dei Paesi dell’Unione Europea e il governo degli Stati Uniti di America affinché Israele rispetti la risoluzione n. 242 del 22 novembre 1967, che prevede il ritiro da dai territori conquistati militarmente, fino a oggi completamente ignorata dai governi israeliani, i quali, al contrario, da oltre mezzo secolo perseguono una ostinata politica di repressione e occupazione tramite l’insediamento di nuove colonie.



“Noi – spiega Mangialardi – abbiamo da subito condannato senza se e senza ma i spaventosi massacri di civili e militari perpetrati da Hamas negli attacchi terroristici del 7 ottobre. Una condanna espressa anche attraverso l’approvazione all’unanimità di una risoluzione durante uno degli ultimi consigli regionali. Ma non possiamo giudicare allo stesso modo l’operazione “Spade di ferro” lanciata dal governo Netanyahu, che a oggi ha già ucciso oltre 18 mila palestinesi e prodotto una catastrofe umanitaria senza precedenti, che se non fermata immediatamente rischia di incentivare un allargamento del conflitto nell’intero Medio Oriente, annullando definitivamente le speranze di un futuro di pace per i popoli di questa martoriata area. Un’operazione, tra l’altro, che muove da gravissimo errore, quello di identificare il popolo palestinese con Hamas. In tal senso, crediamo che il governo italiano, sotto la spinta del grande popolo della pace e degli enti locali, abbia il dovere di prendere posizione affinché l’Unione europea sia promotrice di una vera azione diplomatica”.