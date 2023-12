Fano: Poco ma buono: premiate a Fano le miglior aziende produttrici di olio. Tutti i nomi

5' di lettura

19/12/2023 - Un sabato all’insegna delle buone pratiche alimentari e dei migliori oli della Regione Marche quello che si è svolto al Codma di Fano – Aula Formativa della Protezione Civile - lo scorso 16 dicembre, a conclusione delle celebrazioni della 35^ edizione di Sapori e Aromi d’Autunno 2023, curata dai Viandanti dei Sapori e OLEA, alla presenza dei produttori e dei e frantoiani che, nonostante la pessima annata, hanno saputo fare comunque, ancora una volta, qualità.

"Lo sappiamo tutti che l'annata olearia 2023 è stata una disfatta, ma con i numeri si capisce meglio: 80% in meno di produzione sulla media di quella degli anni passati! A memoria d'uomo, è stata la peggiore campagna di sempre, ma, come associazione, siamo orgogliosi di poter dire che i produttori e i frantoiani marchigiani si sono superati per la qualità che hanno saputo presentare". Senza mezzi termini, dunque, il presidente Olea, Renzo Ceccacci, ha così fatto il punto della situazione confermando che le Marche hanno prodotto soltanto il 20% della quantità di olio cui erano abituate.

"Ci aspettavamo di avere molte defezioni - racconta Giorgio Sorcinelli, direttore Olea e della Commissione Giudicatrice, in veste di Capo Panel, - e invece le etichette pervenute sono state ovviamente un numero minore, ma non così esiguo in percentuale rispetto alle annate migliori: nel 2022, con il 100% della produzione, erano state 110...quest'anno 60 con il 20 % del prodotto. Inoltre, a supporto di quello che ha già affermato il presidente Ceccacci, devo dire che valutare oli di così grande pregio è stato davvero un orgoglio e una sorpresa anche da parte dei membri della Giuria, costituita dagli assaggiatori del Panel OLEA, persone di grande esperienza e capacità di valutare con professionalità e competenza".

Dalle 10.00, a pomeriggio inoltrato, sono stati molti gli appuntamenti in programma che sono serviti a presentare il nuovo calendario di eventi O.L.E.A 2024, tra cui il Gran Galà dell’Olio - L'Oro d'Italia che, unito ad Expolea, si terrà a Fano nel wekeend 20 e 21 aprile 2024 e, ad apertura del 2024, il BacalàFest che, con GiroBacalà, vedrà la partecipazione di molti ristoranti della Provincia di Pesaro e Urbino ad appagare i palati dei consumatori più esigenti, e i cui programmi saranno quanto prima divulgati. Alle 16.00 sono state premiate, poi, anche le migliori produzioni di olio amatoriale del territorio con il premio l’Oro di Casa, 3^ edizione, riservato ad olivicoltori amatoriali che per lo più producono olio per uso familiare, ma che nel corso degli anni hanno saputo dimostrare un’attenzione del tutto speciale nei confronti dei loro oli.

Anche questa è una iniziativa promossa da OLEA nell’ambito delle proprie attività statutarie, per promuove e la cultura dell’olivo e dell’olio, la sua qualità e il suo consumo.

La cerimonia di premiazione ha raccolto un grande successo di pubblico ed ha visto sfilare, tra gli applausi, i migliori produttori e frantoiani della Regione Marche di cui riportiamo la classifica parziale per ogni categoria:

- PREMIO L’ORO DELLE MARCHE 2023:

OLIVICOLTORI – sezione BLEND, fruttato medio

1. Az. Agricola Alessandri Bruno / Cartoceto – etichetta: Alessandri DOP Cartoceto

2. pm. Az. Agricola I Tre Filari / Recanati – etichetta: I tre Filari

2. pm. Az. Agricola Marconi Silvano / San Marcello – etichetta: Blend Marconi

3. Az. Agricola Guerrieri / Terre Roveresche – etichetta: Oro

OLIVICOLTORI – sezione BLEND, fruttato leggero

1. Podere Bertani / Mondavio – etichetta: Bendett’oli

2. Soc. Agr. Alla Solagna / Colli del Tronto – etichetta: Solagna

3. Az. Agricola Montagna Domenico / Fano – etichetta: Olio San Cesareo

OLIVICOLTORI – sezione MONOCULTIVAR, fruttato medio

1. Cartofaro Agribiologica / Ascoli Piceno – etichetta: Monovarietale di Ascolana Tenera

2. Soc. Agr. Il conventino di Monteciccardo / Monteciccardo – etichetta: Frà Giocondo

3. pm. Az. Agricola Galluzzi Adriano / Castelfidardo – etichetta: Monovarietale di Picholine

3. pm. Az. Agricola Montecappone / Jesi – etichetta: Monovarietale di Piantone di Mogliano

OLEIFICI – sezione BLEND, fruttato medio

1. Frantoio Chiodi / Castelplanio – etichetta: Olio chiodi

2. Agostini Alfredo / Petritoli – etichetta: Selezione sublimis

3. pm. Frantoio Olive Contardi / San Lorenzo in Campo – etichetta: Olio Contardi

3. pm. Oleificio Montenovo / Ostra Vetere – etichetta: Montenovo

OLEIFICI – sezione BLEND, fruttato leggero

1. Frantoio Sassetti / Monte San Pietrangeli – etichetta: Blend Sassetti

2. Busca Leonardo & eredi / Fano – etichetta: olio frantoio Busca

OLEIFICI – sezione MONOCULTIVAR, fruttato medio

1. Agostini Alfredo / Petritoli – etichetta: Ascolana Tenera

2. Frantoio Chiodi / Castelplanio – etichetta: Il prezioso Raggia

3. pm.Oleificio Cosenza / Monteprandone – etichetta: Argeo

3. pm. Frantoio Marcolini / Monteciccardo – etichetta: Elisa

- PREMIO SPECIALE OROBIO MARCHE:

TIPOLOGIA BLEND:

1. Az. Agricola I tre Filari / Recanati – etichetta: I tre Filari

TIPOLOGIA MONOVARIETALI:

1. Cartofaro Agribiologica / Ascoli Piceno – etichetta: Monovarietale di Ascolana Tenera

- PREMIO L’ORO DI CASA 2023:

categoria FRUTTATO MEDIO

1. Aloisio Anna Rosa / Fano – etichetta: S. Andrea

2. Del Prete Andrea / Pesaro – etichetta: Cerere

3. Giavoli Claudio / Vallefoglia – etichetta: Giavoli 2

categoria FRUTTATO LEGGERO

1. Letizi Liliana / Fano – etichetta: S. Liberio

2. Renzoni Giacomo / San Costanzo – etichetta: Mariolio

3. Montesi Bruno / San Lorenzo in Campo – etichetta: L’Oro di Bruno.

Sicuri di fare cosa gradita., OLEA, oltre ad essere sempre a diposizione per qualsiasi informazione sulla qualità degli oli, invita i consumatori e il pubblico ad approvvigionarsi, per il proprio consumo, presso le tante aziende marchigiane partecipanti, visionabili dalle graduatorie generali del Concorso e scaricabili dal nostro sito www.olea.info alla voce Concorsi e, oltre al Buon Natale a tutti, augura un Buon Olio a tutti.