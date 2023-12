Fano: Arzilla inquinata e divieti di balneazione, la soluzione è ‘a monte’: finanziato il progetto di tre comuni (tra cui Fano) per dotare Mombaroccio di un sistema fognario e preservare il torrente

3' di lettura

19/12/2023 - La qualità dell’acqua va preservata a monte. Letteralmente, così come in ogni tappa del suo percorso fino al mare, che troppo spesso smette di essere balneabile proprio perché quella qualità non è stata difesa a dovere. Lo ha ben capito il Comune di Fano, che per solidarietà istituzionale – ma soprattutto per pragmatismo amministrativo – ha deciso di unire le forze con Mombaroccio e Pesaro per un progetto utile alla causa.

Insieme hanno infatti ottenuto un contributo di 50mila euro per mettere nero su bianco un progetto che porti alla creazione di un sistema fognario per l’area industriale di Mombaroccio, Cairo e Villa Betti. Una lacuna anacronistica, a ben pensarci, aggravata dalle nuove derive del clima e da ciò che esse comportano. In altre parole, è bene iniziare quanto prima a incanalare nel modo più corretto gli scarichi di certi territori ‘a monte’, per l’integrità e la salubrità di quel territorio stesso, ma anche per quelli di Fano e Pesaro, interessati dall’eventuale – e neanche tanto improbabile – inquinamento da parte di acque insalubri che non devono più finire nelle falde. Ovvero nei fiumi, in questo caso nell’Arzilla, che come è noto attraversa diversi comuni fino a sfociare nel malcapitato Adriatico.

Si tratta dunque di un percorso condiviso tra enti, che facendo squadra hanno superato lungaggini, burocrazia e forse anche un malcelato disinteresse, rispondendo alle necessità di circa 4mila cittadini. “Nel novembre 2020 – ha voluto spiegare il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci - abbiamo avanzato una proposta d’intervento all’AATO affinché inserisse questo progetto, dal costo di 3 milioni di euro e realizzabile anche a stralci, nel piano triennale delle opere pubbliche. I primi confronti con Marche Multiservizi, caduti nel vuoto, prevedevano la necessità di collegare le aree sopra menzionate con il depuratore di Santa Maria dell’Arzilla. A ciò si aggiungono i problemi legati ai cambiamenti climatici che minano la ricezione delle acque da parte di terreni agricoli”.

Nel 2022 l’Aato ha riservato 10mila euro a tale progettazione, salvo poi stralciarla dal bilancio nell’anno successivo. È a questo punto che le tre amministrazioni hanno deciso di fare da sole. “A Fano sappiamo bene come presentare un progetto possa sbloccare situazioni e muovere le acque – ha evidenziato l’assessora all’ambiente fanese Cora Fattori, neocandidata a sindaco -, per questo ci siamo attivati per arrivare a una soluzione necessaria per tutto il territorio. Le criticità di Villa Betti, Mombaroccio e Cairo coinvolgono tutto il percorso del fiume Arzilla, fino alla foce, con conseguenze per flora e fauna. Basti pensare che la quantità di escherichiacoli a volte è di quindici volte superiore al limite consentito dalla legge. Quello che è un problema ambientale diventa anche turistico, e non è un caso se più volte, a Fano, si è costretti a stabilire un divieto di balneazione”.

L’alleanza tra comuni ha dunque dato i suoi frutti. “Abbiamo sentito la necessità di accogliere questa istanza per risolvere un’annosa questione – ha aggiunto il funzionario della Regione Marche Luigi Bolognini -, e con queste risorse vogliamo sostenere la progettazione, ovvero il primo tassello con cui poi comporre tutto il mosaico per poi realizzare l’infrastruttura. Questo è un esempio positivo di sinergia da parte di istituzioni che sanno cosa significa tutelare il territorio e prendersene cura”.