Macerata: Incidente in moto a Pian dell'Elmo, un ferito a Torrette in codice rosso

17/12/2023 - Incidente questa mattina in località Pian dell'Elmo a Poggio San Vicino.

Un uomo stava facendo un'escursione in moto tra i sentieri dei boschi, quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote che è andato a schiantarsi contro un albero mentre il centauro è finito in un dirupo precipitando per oltre cinque metri.

Immediata la richiesta di soccorso da parte degli amici che si trovavano con l'uomo e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Apiro insieme al personale del Soccorso alpino e speleologico di Macerata. I soccorritori si sono calati col verricello dall'elicottero del Cnsas Marche e hanno raggiunto il ferito che è stato recuperato e poi trasportato a Torrette in codice rosso.