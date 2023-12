Civitanova: Dal 21 dicembre torna il cinema al Rossini dopo i lavori di restyling

2' di lettura

16/12/2023 - Dal 21 dicembre tornerà il cinema al Rossini di Civitanova Marche.

Dopo quasi un anno di inattività per i lavori di restyling, l’Azienda dei Teatri ha deciso di riaccendere il Grande Schermo di questa storica sala, tornando così alla programmazione in due strutture: Rossini e Cecchetti.

Come spiega Michele Fofi, responsabile della programmazione cinematografica dell’Azienda Teatri. “Vorrei partire dalle nostre previsioni 2023, anno in cui abbiamo lavorato con il solo cinema Cecchetti. Stimavamo di superare 50mila euro di incassi e siamo già arrivati a 55mila, tenendo anche presente che i prezzi dei nostri biglietti sono estremamente concorrenziali (5 euro intero, 4 ridotto e ben al di sotto della concorrenza). Parlando di ingressi, poi, siamo arrivati al momento a circa 12mila presenze, su una previsione annua di 10mila. Il Cecchetti - continua Fofi - è un cinema vivo e solido e questo ci dà energia per ripartire con la programmazione del Rossini. Questa sala, per la sua configurazione, abbraccerà i film commercialmente più importanti dell’anno, mentre il Cecchetti sarà rivolto ad un pubblico più attento ed esigente. Per dare un esempio, i prossimi film in programmazione saranno gli ultimi prodotti di quattro grandi registi: Ferrari di Michael Mann, Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki, Foglie al vento di Aki Kaurismäki, e Perfect days di Wim Wenders”.

Al Rossini, invece, avremo a partire dal 21 dicembre una serie di pellicole molto attese e rivolte soprattutto alle famiglie, tanto che verrà intensificata la programmazione anche pomeridiana. Tra i film in uscita: Wonka, la storia del popolare personaggio de La fabbrica di cioccolato reso celebre in pellicola da Gene Wilder prima e da Johnny Deep poi; Wish, 62° classico Disney che celebra i cento anni degli amati studios; Aquaman e il regno perduto, il secondo capitolo del fortunato film del 2018; Puffin Rock il film, il primo lungometraggio animato tratto dalla pluripremiata serie tv per bambini. E dal primo gennaio verrà proiettato l’ultimo film di Alessandro Siani, Succede anche nelle migliori famiglie.

La programmazione verrà aggiornata di volta in volta su www.tdic.it. Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro e possibilità di prevendita dei biglietti per tutte le proiezioni nei giorni di apertura del cinema.

