Civitanova: Allarme bomba alla stazione di Civitanova, disagi alla circolazione ferroviaria

16/12/2023 - Allarme bomba alla stazione di Civitanova Marche, traffico ferroviario in tilt.

Trovate due valigette sospette nel sottopasso della stazione. Mobilitati gli artificieri dei carabinieri e la guardia di finanza.

Alcuni addetti delle pulizie hanno trovato le valigette lasciate incustodite all'altezza del binario 5 e hanno lanciato l'allarme intorno alle 9.30 di oggi, sabato 16 dicembre. È stato attivato immediatamente il piano sicurezza. Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale.

Interdetto l'accesso alla stazione. ll traffico ferroviario è stato bloccato con inevitabili disagi per i viaggiatori.

Gli artificieri, fatte le dovute verifiche con l'ausilio di un robot, hanno trovato all'interno delle valigette indumenti e alcuni documenti sanitari. Non è stato rinvenuto, quindi, nessun materiale esplosivo o pericoloso.

Sono in corso le indagini per risalire a chi ha lasciato i bagagli in stazione creando il falso allarme che ha mandato in tilt la circolazione dei treni. Quest'ultima è ripresa regolarmente intorno alle 14.30.