Alluvione 2022, Baldelli (FDI): "Nuovo piano delle opere da 130 milioni, lavoro vincente della filiera istituzionale"

17/12/2023 - “Firmato sabato il decreto d’approvazione del nuovo piano delle opere strutturali e infrastrutturali resesi necessarie a seguito dell’alluvione che lo scorso anno ha colpito i comuni a cavallo tra le province di Pesaro Urbino e di Ancona.

Un’ulteriore iniezione di fondi e di energia per i territori posti lungo le aste fluviali dei fiumi Burano, Cesano, Cinisco, Misa e Nevola: oltre 130 milioni di euro che saranno risolutivi per sanare numerose criticità e fare prevenzione.

Un lavoro vincente della filiera istituzionale a targa centrodestra che va dalla determinazione del governo Meloni che, insieme a noi parlamentari marchigiani, ha messo a disposizione 400 milioni di euro in tempi rapidi, come mai nel passato era accaduto per una simile calamità, fino alla capacità della giunta regionale delle Marche di superare criticità e burocrazia, mettendo a terra un’altra importante tranche dei fondi governativi e contribuendo anche con risorse proprie del bilancio della regione.

Un plauso al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al presidente della regione Francesco Acquaroli che, insieme a noi parlamentari delle Marche, agli assessori regionali, al vicecommissario per l’alluvione Stefano Babini, sabato hanno consegnato ai territori martoriati dall’alluvione un meraviglioso dono di Natale.” Lo dichiara Antonio Baldelli, deputato marchigiano di Fratelli d’Italia.

Di seguito interventi e importo dei finanziamenti per aree d'itervento:

- per il comprensorio del Catria con i comuni di Frontone, Serra Sant'Abbondio e Cantiano stanziati oltre € 21 milioni

- per il comune di Cagli (quartiere delle Conce) stanziati € 2.500.000

- per il comune di Pergola (sistemazione quartiere delle Tinte, sostituzione ponte, manutenzioni straordinarie fiumi) stanziati oltre € 12 milioni

- per il comune di Pesaro (completamento cassa d’espansione sul Foglia, località Chiusa di Ginestreto) stanziati € 8 milioni

- per il comune di Sassoferrato (opere in centro storico, manutenzioni straordinarie Sentino) stanziati € 8 milioni

- per i comuni della vallata Misa e Nevola, Serra de Conti, Senigallia, Ostra Vetere, Corinaldo, Trecastelli, Ostra (manutenzioni straordinarie corsi d'acqua e infrastrutture) stanziati oltre € 74 milioni

- per il comune di Genga (protezione della viabilità nei pressi delle grotte di Frasassi) stanziati € 1,5 milioni

- per il comune di Fiuminata (manutenzioni straordinaria di fossi e argini) stanziati € 1,5 milioni