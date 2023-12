Fermo: Terza corsia A/14. I problemi non mancano. Specie di carattere geomorfologico

4' di lettura

16/12/2023 - Il prof. Gilberto Pambianchi, docente di Geomorfologia presso la sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Università di Camerino, da poco nominato membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Archeoclub d’Italia, ha partecipato recentemente ad un convegno promosso dalla Fondazione San Giacomo della Marca riguardante le problematiche idrogeologiche della costa marchigiana. L'abbiamo intervistato in un dibattito più ampio riguardante l'autostrada A14, la terza corsia e la proposta di arretramento.

Allora professore, come siamo messi dal suo punto di vista di geologo?

La fascia costiera marchigiana è caratterizzata da alcuni tratti fortemente sollevati, interessati da diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico, superficiali e profondi. Le frane superficiali, a luoghi molto estese, rispondo per lo più alle variazioni climatiche; mentre quelle profonde risultano guidate da faglie e dalle strutture geologiche, condizionate a loro volta dagli stress tettonici tuttora attivi come dimostrano i numerosi terremoti. Ricordiamo a tal proposito quello del 9 novembre 2022 di magnitudo 5.5 a loro della costa di Pesaro e quelli numerosi della costa di Porto San Giorgio. Ad esempio i fenomeni profondi presenti nel tratto da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto del Tronto sono molto complessi e le morfologie sono paragonabili a quelle della grande frana di Ancona del 1982. Studiare questi fenomeni comporta tempi lunghi e approfondimenti particolari. Gli elementi di criticità geologica sopra citati sono ben documentati, lungo tutta la costa marchigiana, nelle carte del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e della Cartografia geologica (CARG) della Regione Marche.



Quali sono in particolare le problematiche che riscontra sul tratto da Porto Sant’ Elpidio a Pedaso che secondo l’ipotesi presentata da Aspi dovrebbe vedere realizzata la terza corsia sull’attuale tratto autostradale?



In questo tratto esistono frane relativamente superficiali, prossime o che coinvolgono la sede autostradale. Questi fenomeni sono facilitati da rocce sabbioso-argillose disposte a franapoggio e condizionati dagli eventi piovosi estremi sempre più frequenti e violenti. Ben più complesse sono le frane profonde che osserviamo tra Porto San Giorgio e Pedaso. Qui, le anomalie geomorfologie, costituite da grandi nicchie di frana, trincee e valli parallele alla costa, accompagnate da numerose fratture e faglie che producono spostamenti verticali delle masse rocciose di alcune decine di metri, dimostrano la presenza di fenomeni particolarmente grandi e complessi che in aree sismicamente attive, come è questo tratto di costa, accumulano energia che rilasciano poi in intervalli di tempo molto lunghi. La grande frana di Ancona ci insegna con le sue riattivazioni avvenute nel corso del '700, del 1858 e in ultimo nel 1982. Le mappe dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) mostra la particolare attività sismica dell'area di Porto San Giorno, caratterizzata dal 1985 ad oggi da circa 30 terremoti con Magnitudo superiore a 3.0 e da numerosissimi altri con magnitudo poco inferiore.



Pensa che con il cambiamento climatico in corso tali problematiche sono destinate ad aggravarsi?



Certamente! Gli eventi meteorologici estremi, costituiti da periodi di siccità e da periodi di intense piogge, non fanno altro che creare contrazioni e dilatazioni dei terreni che si alterano sempre di più in profondità. La presenza di faglie e fratture nel substrato roccioso facilita la rapida discesa delle acque in profondità che creano forti pressioni nelle rocce e di conseguenza potenziali fenomeni franosi di diversa entità. Quindi tutto è destinato ad aggravarsi.



Nell’ipotesi di un arretramento autostradale integrale da Porto S. Elpidio a San Benedetto del Tronto pensa che tali problematiche possano essere superate rispetto ai rischi indotti dalla realizzazione della terza corsia nell’attuale sede?



In base a quanto prima esposto, l'arretramento integrale da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto del Tronto è, a mio modesto parere, la soluzione più ragionevole. Le mappe ufficiali che abbiamo a disposizione, con i dovuti approfondimenti, sono un ottimo punto di partenza per un progetto di arretramento. Un progetto di fattibilità che si realizzerebbe in tempi breve, considerando la presenza nell'entroterra di frane superficiali e di strutture geologiche non problematiche. In sintesi possiamo affermare, ragionevolmente, che arretrando completamente le opere previste da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto del Tronto, si eviterebbero i rischi che si correrebbero realizzando la terza corsia nell'attuale sede e che tali rischi non verrebbero esportati nelle aree interne.