Vitri: “Il farmaco salvavita ancora introvabile. Siamo alle solite: la Giunta Acquaroli dalle parole non passa ai fatti"

15/12/2023

15/12/2023 - “Ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale la scorsa settimana e siamo stati rassicurati sulla reperibilità del Ranozek, farmaco generico equivalente gratuito, indispensabile per i pazienti cardiopatici, ma ad oggi alle parole non sono seguiti i fatti – dichiara la Consigliera regionale Micaela Vitri. Il problema nasce dal Governo Meloni e tocca il fondo con la gestione della Giunta Acquaroli.

L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha pubblicato la lista ufficiale, aggiornata al 31 ottobre 2023, secondo la quale mancano ben 3.500 farmaci tra quelli carenti e quelli per cui è stata cessata la commercializzazione. Questo significa che la manovra finanziaria del governo Meloni in realtà non destina le risorse alla sanità pubblica: il tetto per la cosiddetta «spesa farmaceutica convenzionata» scende dal 7 al 6,7% del fondo sanitario nazionale. Finora le risorse avanzavano: nel 2022, la spesa si è fermata a 8 miliardi di euro, 700 milioni sotto il tetto.



Con la nuova soglia il margine a disposizione per allargare il novero dei farmaci gratuiti si assottiglia di circa 400 milioni. Rispondendo alla mia interrogazione urgente, con cui ho chiesto alla Giunta Acquaroli di mettere a disposizione le risorse per reperire il Ranozek con la massima urgenza, e comunque non oltre il mese di dicembre 2023, l’Assessore Saltamartini aveva dichiarato, in data 5 dicembre, che il Ranozek era stato distribuito e le farmacie risultavano rifornite. L’Assessore aveva pure aggiunto – prosegue Vitri – che “la necessità di acquistare il farmaco originale a pagamento, a causa della mancanza dell’equivalente, non era più necessaria”. Abbiamo tutti tirato un respiro di sollievo pensando alle tante persone in difficoltà economica che necessitano del farmaco salvavita. Visto che in altre regioni, come la vicina Emilia Romagna, il Ranozek era già da tempo disponibile e gratuito, sembrava logico si rimediasse subito anche nelle Marche. Ad oggi invece risulta ancora irreperibile. Ricordo alla Giunta Acquaroli – conclude Vitri – che esistono farmaci indispensabili per la sopravvivenza dei pazienti e non garantirli significa metterne a rischio la vita.”