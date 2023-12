Sanità Marche, Rossi (UGL): “Stop ai medici a gettone, riorganizzazione pronto soccorso atto prioritario”

1' di lettura

15/12/2023 - La Ugl Salute sollecita la Regione Marche e il suo Assessore alla Sanità perché avviino un percorso di verifica nei pronto soccorso del territorio con il fine di riorganizzarli attraverso un adeguato ricorso a professionisti sanitari, per mettere così freno al triste utilizzo dei medici a gettone. “Come ha già dichiarato nei giorni scorsi il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano la nostra Federazione sostiene con forza un percorso di riorganizzazione dei presidi ospedalieri e dell’emergenza urgenza” dichiara Benito Rossi, Segretario Regionale UGL Salute Marche.

“Crediamo sia arrivato il momento – prosegue il sindacalista - di porre fine a un fenomeno vergognoso come quello dei medici a gettone sulla scia di quanto avvenuto già in altre regioni. La revisione degli assetti operativi dei pronto soccorso del territorio deve essere una priorità assoluta cui la regione Marche non può sottrarsi” conclude Rossi