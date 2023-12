Programmazione dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale nei Centri di Formazione Professionale (CFP) e Istituti Professionali di Stato

4' di lettura

15/12/2023 - E’ stata approvata dalla Giunta regionale l'offerta formativa regionale di IeFP che è parte costitutiva dell'offerta di secondo ciclo del sistema nazionale di Istruzione e Formazione. “I percorsi di qualifica e diploma professionale – spiega l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi - consentono l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione previsto dalla normativa di settore vigente”.

Considerata la realtà regionale e alla luce degli esiti della rilevazione dei fabbisogni formativi, per gli anni scolastici 2024/2025 l’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) prevede un totale complessivo di 79 corsi, di cui: 15 corsi triennali di IeFP in modalità duale realizzati dai CFP; 14 corsi biennali di IeFP in modalità duale realizzati dai CFP; 3 corsi di IV anno di IeFP in modalità duale realizzati dai CFP; 44 corsi Triennali di IeFP in sussidiarietà realizzati dagli IPS; 3 corsi serali (formazione per adulti) realizzati dagli IPS.

I percorsi regionali di IeFP di secondo ciclo sono riconducibili alle seguenti due tipologie:

1) percorsi di durata biennale o triennale, finalizzati al conseguimento del titolo di Qualifica Professionale, idoneo sia per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia per il proseguimento degli studi attraverso la frequenza di un’ulteriore annualità finalizzata al conseguimento di un Diploma Professionale;

2) percorsi di durata quadriennale o annuale, quest’ultimi per allievi in possesso di un titolo congruente di Qualifica, finalizzati al conseguimento del titolo di Diploma Professionale, idoneo sia per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia per l’accesso agli ITS Academy, previa frequenza di una annualità di IFTS.

I percorsi di Qualifica e Diploma professionale sia se realizzati dai Centri di Formazione Professionale (CFP) sia se realizzati in sussidiarietà all’interno degli istituti Professionali di Stato (IPS), entrambi accreditati per questa specifica tipologia formativa, debbono risultare rispondenti a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 01/08/2019.

In deroga a quanto previsto dall’Accordo in merito alla correlazione tra qualifiche e indirizzi di istruzione professionale, la Regione Marche e USR concordano sulla possibilità di attivazione in via sussidiaria presso gli istituti professionali (indirizzi “Industria e artigianato per il Made in Italy” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”) di classi di IeFP per la qualifica di operatore del benessere (indirizzi “Erogazione di trattamenti di acconciatura” e/o “Erogazione dei servizi di trattamento estetico”).

Previsti standard formativi di apprendimento le cui competenze sono articolate nelle due macro aree: area culturale di base e area tecnico-professionale.

I percorsi di Qualifica e di Diploma Professionale possono essere realizzati anche secondo la modalità “duale”, nel rispetto di quanto definito a livello nazionale. La durata annuale dei percorsi di IeFP in modalità duale realizzata dai Centri di Formazione professionale è di 990 ore. Nei percorsi formativi in modalità “duale”, l’apprendimento si realizza attraverso un numero significativo di ore in alternanza simulata (impresa simulata), alternanza scuola-lavoro rafforzata o apprendistato di primo livello.

Per quanto concerne i percorsi in sussidiarietà per Operatore del benessere (estetista e acconciatore), il quadro orario proposto dalle scuole della rete e condiviso con l’USR, prevede un monte ore complessivo pari a 3.168 ore di cui 462 ore per gli esperti esterni che verranno finanziate, per ciascun corso approvato e autorizzato per l’anno 2024/2025, dalla Regione Marche con risorse del PR Marche FSE+ 21/27.

Al fine di favorire un corretto ed efficace avvio dei percorsi di IeFP in sussidiarietà da parte delle Istituzioni scolastiche, la Regione Marche anche per l’anno corrente utilizza le risorse ripartite con i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con i quali annualmente vengono ripartite le risorse ordinarie per la realizzazione dei percorsi di IeFP prevedendo che, nella percentuale massima del 10%, tali risorse possano essere destinate alle azioni di sistema attivate dalle Reti scolastiche.

Le reti, rappresentano infatti uno strumento di cooperazione tra istituzioni scolastiche che si impegnano a collaborare scambiando informazioni, realizzando attività anche al fine di adottare organiche e più efficaci iniziative per contrastare la dispersione e l'abbandono scolastico, trovare migliori strategie per il miglioramento della qualità degli apprendimenti e per il successo formativo.

Le scuole capofila delle cinque reti del territorio regionale sono le seguenti:

IPSIA “Benelli” di Pesaro Rete area dei Servizi alla persona

IPSIA “Ricci” di Fermo Rete aree Meccanica Impianti e costruzioni

IIS “Panzini” di Senigallia (AN) Rete area Turismo e sport

IIS “Corinaldesi-Padovano” di Senigallia (AN) Rete area Manifatturiero e Artigianato

IIS “Garibaldi” di Macerata Rete aree Agro-Alimentare, Cultura Informazione Tecnologie, Servizi Commerciali.