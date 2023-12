Approvati i criteri per i corsi di orientamento musicale e le attività dei centri sociali di educazione permanente 2023/2024

1' di lettura

15/12/2023 - “Una dotazione finanziaria complessiva di 350 mila euro – spiega l’assessore alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi – che abbiamo messo a disposizione dei Comuni con l’obiettivo di dare continuità ad azioni formative particolarmente seguite dai giovani.

In particolare, per i COM la finalità è quella di diffondere la cultura musicale e sviluppare tra i frequentanti le attitudini all’esecuzione dei vari generi musicali, di promuovere attività di gruppo e di potenziare i complessi bandistici e corali. Per le attività dei centri di educazione permanente si tratta di promuovere i valori culturali e di cittadinanza attraverso varie forme di educazione popolare, dotando i centri di libri e di sussidi audio-televisivi o favorendo iniziative di carattere vario. In particolare i CSEP promuovono e coordinano le iniziative rivolte all’educazione di giovani e adulti, da quelle di recupero a quelle più generali di promozione e formazione sociale“.

Per essere ammessi ai finanziamenti i corsi dovranno assicurare 150 ore di lezione con un contributo di 1.540 euro per ogni singolo corso.

Quest’anno la struttura regionale ha avviato un’interlocuzione con le principali associazioni regionali competenti in materia ANBIMA Marche Associazione Nazionale Bande Musicali Italiane Autonome e ARCOM Associazione Regionale Cori Marchigiani esprimendo parere positivo. Anche il Cal si è espresso in positivamente sull’approvazione dei criteri. Per le scadenze per la conclusione delle attività e i termini per la presentazione delle istanze e delle rendicontazioni si procederà con la comunicazione tramite decreto dirigenziale.