Open day vaccinazioni anti covid nelle Ast: le date e le sedi

3' di lettura

14/12/2023 - Come in tutta Italia anche nella nostra regione si sta registrando un aumento dei casi di contagio da SARS-CoV2 e di ricoveri ospedalieri per COVID-19.

Attualmente sono 280 i pazienti ricoverati nei reparti non intensivi degli ospedali marchigiani (su 973 posti letto disponibili), 37 in più rispetto alla scorsa settimana. I pazienti in terapia intensiva sono invece 5 (su 206 posti letto) ed erano 4 la scorsa settimana.

“Rispondiamo ad una richiesta di collaborazione del Ministero – ha detto il vicepresidente Filippo Saltamartini – riattivando gli Open day in tutta la regione, giornate in cui è possibile accedere alla somministrazione del vaccino senza prenotazione. La vaccinazione rimane un efficace mezzo preventivo nei confronti della malattia che le previsioni ci dicono possa avere un picco durante il periodo natalizio, così come l’influenza. E sarà possibile somministrare entrambe le vaccinazioni agli utenti dai 12 anni in su. Per quanto riguarda la vaccinazione anti-Covid-19 una novità è rappresentata anche dall’arrivo del nuovo vaccino ricombinante adiuvato Nuvaxovid, anch’esso aggiornato alle ultime varianti in circolazione, per la cui somministrazione occorre rivolgersi al proprio medico.”

Come è noto la vaccinazione, che protegge chi la riceve e riduce notevolmente il rischio di sviluppare forme gravi della malattia, è particolarmente consigliata ai soggetti anziani (over 65) e fragili, ma è importante l’adesione estesa al fine di ridurre la circolazione dei virus e di conseguenza anche gli accessi alle strutture sanitarie. “Le AST hanno anche provveduto a potenziare le sedute presso i Servizi Vaccinali per i mesi di dicembre e gennaio prenotabili aL CUP”, conclude Saltamartini.

Per informazioni sulle vaccinazioni anti-influenzale ed anti-Covid-19 è possibile consultare il sito web regionale https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Campagna-23-24

OPEN DAY VACCINAZIONE ANTI-COVID-19: le date e le sedi

AST Pesaro Urbino:

Giovedì 21/12/2023: PESARO Sede del Dipartimento di Prevenzione, via Nitti n. 30 mattino: dalle ore 08.30 alle ore 13.00 pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 18.30

Sabato 23/12/2023: URBINO Distretto di Urbino, via Guido da Montefeltro n. 47/18 mattino: dalle ore 08.30 alle ore 13.00

Venerdì 29/12/2023: FANO Punto vaccinale di popolazione (INAIL), Via Palmiro Togliatti 13 mattino: dalle ore 08.30 alle ore 13.00 pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 18.30

AST Ancona:

Sabato 16/12/2023, ANCONA dalle ore 8 alle ore 13.30 presso ex CRASS via Cristoforo Colombo 106 palazzina 16

Martedì 19/12/2023, SENIGALLIA, presso ambulatori vaccinali di via dei Gerani 8 dalle ore 15 alle 18

Giovedì 28/12/2023, JESI, presso il Distretto in via Guerri 9, dalle 14 alle 18.

Venerdì 29/12/2023, FABRIANO, presso ambulatori vaccinali via Turati 51 dalle 8.30 alle 12.30

AST Macerata:

Sabato 16/12/2023 MACERATA presso gli ambulatori dell’Isp di Piediripa, in via Annibali 31/L ore 9-14

AST Fermo:

Venerdì 22/12/2023 FERMO ore 9-19 presso Dipartimento di Prevenzione via Zeppilli 22

AST Ascoli Piceno:

Martedì 19/12/2023 ASCOLI PICENO ore 9-18 presso l'ambulatorio vaccinale U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica di Ascoli Piceno via Marcello Federici s.n.c.

Giovedì 21/12/2023 SAN BENEDETTO DEL TRONTO ore 9-18 presso l'ambulatorio vaccinale U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Piazza Nardone n.19.

Gli Open day sono destinati alla popolazione residente nei territori di competenza. Si raccomanda di indossare abbigliamento comodo e mascherina chirurgica.

Per ridurre i tempi di attesa sarebbe opportuno arrivare con i moduli dell’anamnesi già compilati solo per la parte di competenza (https://www.regione.marche.it/portals/3/Aree_attivita/Area_prevenzione/5_FLU%202023%20MODULO%20TRIAGE%20-%20CONSENSO%20definitivo.pdf).