Allerta meteo gialla per vento e mareggiate: validità per tutta la giornata di venerdì

14/12/2023 - La Protezione Civile Regionale ha emesso il messaggio di Allertamento n. 90 per vento forte e mareggiate valido per tutta la giornata di venerdì 15 dicembre 2023.

Per la giornata di venerdì 15 la ventilazione si disporrà da nord est con intensità in aumento dalla seconda parte della mattinata e lungo la fascia costiera, con velocità media di vento moderato o teso e raffiche fino a burrasca. Conseguentemente lo stato del mare, da fine mattinata, sarà molto mosso. Per quanto riguarda le precipitazioni, saranno a carattere di rovescio maggiormente insistenti nei settori centro meridionali,senza intensità od accumuli significativi.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.