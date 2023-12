Forza Italia Marche: "Basta proroghe, è tempo di decisioni concrete per la pesca alle vongole"

2' di lettura

13/12/2023 - In un momento cruciale per il settore della pesca dei molluschi bivalvi, la capogruppo consiliare di Forza Italia in Regione Jessica Marcozzi e il Vice presidente del consiglio Gianluca Pasqui sottolineano con preoccupazione la persistente incertezza normativa che affligge gli operatori.

Già da tempo la capogruppo Marcozzi si è battuta per dare continutà e certezza agli operatori del settore chiedendo da sempre lo stop alle proroghe. Il monitoraggio predisposto dall’art. 10 del regolamento regionale ai sensi della L.R. 20/2017 sulla distribuzione della vongola nella costa, ha oltretutto rilevato la validità degli assetti e degli equilibri attuali sia in termini qualitatativi che quantitiativi del prodotto ittico e della produttività delle imprese. Riflettendo anche sulle recenti pronunce del TAR e del Consiglio di Stato, è chiaro che le continue proroghe che procrastiano questa situazione da troppo tempo, circa 7 anni, non solo compromettono la stabilità del settore, ma sono anche in contrasto con la necessità di una gestione chiara e definitiva delle risorse marine. La prorogatio normativa ha creato non poche difficoltà e per troppo tempo ai piccoli imprenditori del settore e ai Consorzi di appartenenza che si vedono costretti ad operare in una situazione di continua transitorietà, impendendo loro il piendo diritto ad esercitare le attività lavorative. Le sentenze hanno evidenziato l'insufficienza delle misure transitorie e la necessità di un approccio legislativo più robusto e lungimirante. È inammissibile che i nostri pescatori vivano in un clima di incertezza, dove le decisioni di oggi possono essere rovesciate domani.

Questa situazione non solo danneggia la sostenibilità economica e ambientale del settore, ma ignora anche le voci di coloro che vivono quotidianamente la realtà della pesca. Forza Italia si impegna a promuovere una politica di pesca che sia sostenibile, equa e rispettosa dell'ambiente ma sopratutto che dia certezze ai tanti lavoratori del settore . Inoltre tenuto conto da quanto emerso dallo studio dal quale si evince che l’individuazione di un SubCompartimento Anconetano nella Zona B di Civitanova Marche abbia garantito negli anni un bilanciato sfruttamento della risorsa marina e per tanto fondamentale ai fini di garantire il proseguo dei positivi risultati dell’ intera filiera. Forza Italia convintamente sostine il mantenimento della diversificazione delle aree, anche in ottemperanza delle pronunce della giurisprudenza amministrativa, e ribadisce il suo no verso ulteriori proroghe, auspicando soluzioni permanenti e lungimiranti che garantiscano la prosperità e la stabilità dei piccoli imprenditori e la definitiva cristallizzazione delle aree di pesca.