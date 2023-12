Fano: Furto a segno in un'abitazione, infissi forzati in diverse case

1' di lettura

13/12/2023 - Non si conosce l'entità della refurtiva del furto compiuto domenica in un’abitazione privata, ma di certo preoccupa anche la serie di effrazioni che l'hanno accompagnato.

Il colpo è andato a segno in via Vittorio Veneto, a Calcinelli di Colli al Metauro. E si è tratto soltanto di un tentativo - in questo caso riuscito - dei tanti effettuati nella zona nei giorni scorsi. I carabinieri sono infatti stati contattati anche per gli evidenti segni di scasso a porte e finestre in diverse abitazioni tra via Campania e via Belvedere.