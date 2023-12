Jesi: Latini, "Soddisfazione per il prossimo rientro degli ospiti nella Casa di Riposo Collegio Pergolesi"

1' di lettura

12/12/2023 - “Esprimo la massima soddisfazione rispetto alla risposta dell’Assessore Sanità Filippo Saltamartini alla mia interrogazione consiliare in merito alla situazione della Casa di Riposo del Collegio Pergolesi di Jesi dove gli ospiti, come si è appreso martedì, potranno far ritorno il 15 dicembre”.

Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini alla notizia di questa decisione dopo il caso di legionella che aveva costretto la struttura a chiudere temporaneamente, trasferendo ospiti e personale nei centri di Fabriano. “La data del 15 dicembre – riprende Latini - è a breve tempo ed è pertanto un’ottima notizia per una vicenda che aveva provocato forti disagi e problemi sia a chi risiedeva nella casa di riposo e che quindi si trova in condizioni di fragilità o solitudine, sia per le famiglie che per lo stesso personale che si è trovato a lavorare in condizioni diverse e in un luogo differente rispetto a quello in cui era abituato. Ritornare nella struttura d’origine a Jesi, per le circa le 70 persone ospiti, è stato possibile grazie alla sinergia tra tutti gli enti interessati che hanno saputo costruire un proficuo ed efficace rapporto di collaborazione. Il quadro della situazione ad ottobre – chiude Latini - era particolarmente delicato, e sapere che entro alla metà di dicembre gli ospiti potranno far ritorno alla struttura originaria è una notizia che ci restituisce grande piacere”