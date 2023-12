Casini (PD): “Depositata la legge a tutela delle persone affette da malattie rare”

1' di lettura

12/12/2023 - Il Gruppo Assembleare del Partito Democratico ha presentato la proposta di legge 240/23 per estendere il rimborso spese anche per i pazienti marchigiani affetti da malattie rare.

“È un’innovazione legislativa” spiega la prima firmataria Anna Casini “che abbiamo introdotto perché per i pazienti (e loro familiari) affetti da malattie rare che nelle Marche non trovando adeguata assistenza, non hanno la possibilità ottenere il rimborso spese di viaggio e di soggiorno. In caso di minori, si prevede inoltre l’estensione del rimborso viaggio anche per un familiare.”

“Una legge di civiltà che colma un vulnus normativo esistente nella nostra regione” prosegue la consigliera dem “che ha trovato subito accoglimenti anche dalla maggioranza dei colleghi del Partito Democratico. Ora lavoreremo affinché la proposta di legge 240/23 possa procedere speditamente affinché si arrivi a una approvazione in aula in tempi congrui.”

“A livello nazionale con il governo PD è stata emanata la legge 175/2021 ovvero il cosiddetto “testo unico sulle malattie rare” del quale ad oggi mancano però i decreti attuativi. Per questo” afferma Casini “con la nostra proposta vogliamo anche indirettamente sollecitare il governo Meloni affinché provveda a dare seguito a una legge giusta e necessaria per l’Italia.”